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Таунхаусы в Municipality of Corinth, Греция

Таунхаус В архив
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15 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Галатаки, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Галатаки, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€370,000
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Alepochori, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Alepochori, Греция
Комнаты 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
€200,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Alepochori, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Alepochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Таyнхаус расположен …
€180,000
Таунхаус 4 спальни с furnishings в Кинета, Греция
Таунхаус 4 спальни с furnishings
Кинета, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€700,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
€130,000
Таунхаус 1 комната с видом на море, с furnishings в Porto Germeno, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с furnishings
Porto Germeno, Греция
Комнаты 1
Площадь 315 м²
Количество этажей 1
Три таунхауса находятся на стадии строительства в прибрежном районе Аттики - Алепохори на бе…
€200,000
Таунхаус 1 комната с furnishings в Alepochori, Греция
Таунхаус 1 комната с furnishings
Alepochori, Греция
Комнаты 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу таунхаус площадью 400 кв.м. расположенный на участке площадью 2.000 …
€370,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Кинета, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Кинета, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€270,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kato Assos, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kato Assos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
€250,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kato Assos, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kato Assos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 145 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
€180,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лутра Ореас Еленис, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лутра Ореас Еленис, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 152 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 152 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€400,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
€250,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
€690,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Кинета, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Кинета, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 95 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж …
€180,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 158 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 158 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€389,000

Параметры недвижимости в Municipality of Corinth, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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