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Таунхаусы в Municipality of Corinth, Греция

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Municipal Unit of Corinth
23
Municipal Unit of Solygeia
4
Коринф
3
Таунхаус Удалить
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30 объектов найдено
Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 134 м²
Продается таунхаус площадью 134 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
$395,537
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
$696,618
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$426,661
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 234 м²
Продается таунхаус площадью 234 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
$590,354
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 2
Площадь 135 м²
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$292,904
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 5
Площадь 242 м²
Продается таунхаус площадью 242 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
$560,837
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
$247,949
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Grekodom Development
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Таунхаус в Софико, Греция
Таунхаус
Софико, Греция
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уро…
$265,659
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 ур…
$218,431
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 6
Площадь 220 м²
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
$507,705
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
$732,039
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 2
Площадь 230 м²
Продается таунхаус площадью 230 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$708,425
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 4
Площадь 152 м²
Продается таунхаус площадью 152 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$377,827
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Площадь 740 м²
Жилой комплекс Этот впечатляющий жилой комплекс на продажу расположен в Пефкали, Коринфи…
$909,146
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 290 м²
Продается таунхаус площадью 290 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
Цена по запросу
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 4
Площадь 130 м²
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$814,689
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Роскошный таунхаус площадью 98 кв. м с внутренним двором и парковкой в ​​тихом районе Коринф…
$347,609
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Sideris Real Estate
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 300 м²
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$1,77 млн
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 4
Площадь 149 м²
Продается таунхаус площадью 149 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$330,598
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
$327,056
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$259,756
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 4
Площадь 149 м²
Продается таунхаус площадью 149 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$354,213
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый э…
$944,567
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Площадь 185 м²
Полностью отремонтированная двухуровневая мезонета с частным садом, видом на море, бассейном…
$613,968
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$767,461
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$401,441
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 271 м²
Продается таунхаус площадью 271 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
$649,390
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 4
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
$295,177
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 4
Площадь 336 м²
Продается таунхаус площадью 336 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$826,496
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес на стадии строительства. Таyн…
$472,283
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Параметры недвижимости в Municipality of Corinth, Греция

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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