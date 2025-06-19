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Дома в Delta Municipality, Греция

Municipal Unit of Echedoros
6
Municipal Unit of Chalastra
4
10 объектов найдено
Дом 3 спальни в Delta Municipality, Греция
Дом 3 спальни
Delta Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Характеристики: Район: Терми Подрегион: Ферми Площадь (кв. м): 164 Категория: Жилая недвижи…
$411,160
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Коттедж 6 комнат в Sindos, Греция
Коттедж 6 комнат
Sindos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$138,257
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Вилла в Chalastra, Греция
Вилла
Chalastra, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м в пригороде города Салоники. Кот…
$127,055
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Коттедж 5 комнат в Anatoliko, Греция
Коттедж 5 комнат
Anatoliko, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 155 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$126,736
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Агентство
Grekodom Development
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Дом 3 спальни в Kalochori, Греция
Дом 3 спальни
Kalochori, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Characteristics: District: Termi Sub-region: Fermi Area (sq. m.): 135 Category: Residential…
$314,868
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Вилла в Delta Municipality, Греция
Вилла
Delta Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$404,267
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Вилла в Anatoliko, Греция
Вилла
Anatoliko, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 155 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$127,055
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Вилла в Sindos, Греция
Вилла
Sindos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$138,606
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Коттедж 6 комнат в Delta Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Delta Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$403,251
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Chalastra, Греция
Коттедж 5 комнат
Chalastra, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м в пригороде города Салоники. Кот…
$126,736
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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