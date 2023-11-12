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Дома в Муниципалитет Килкис, Греция

коттеджи
10
12 объектов найдено
Дом 2 спальни в Pikrolimni, Греция
Дом 2 спальни
Pikrolimni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Код недвижимости: HPS4274 - ПРОДАЕТСЯ дом в Галликосе Пантелеймонас за €100.000 . Этот мебли…
€100,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Pikrolimni, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Pikrolimni, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 115 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из 2 сп…
€80,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы в Xylopoli, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Xylopoli, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной клад…
€180,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы в Доркас, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Доркас, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 152 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€125,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Доркас, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Доркас, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€350,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings в Доркас, Греция
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Доркас, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€550,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Nea Santa, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Nea Santa, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 320 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€280,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Килкис, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Килкис, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 4 спальн…
€535,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Камбанис, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Камбанис, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в северной Греции. Цокольный этаж состоит из г…
€320,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Gallikos, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Gallikos, Греция
Комнаты 7
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м в северной Греции. Цокольный этаж состоит из г…
€380,000
Коттедж 1 спальня с furnishings в Микрокамбос, Греция
Коттедж 1 спальня с furnishings
Микрокамбос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из одной сп…
€88,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Доркас, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Доркас, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€140,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Килкис, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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