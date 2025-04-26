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Дома в Municipality of Chersonissos, Греция

Chersonisos Municipal Unit
23
Gouves Municipal Unit
15
41 объект найдено
Вилла 3 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 83 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной …
$406,016
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Вилла 1 комната в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 1
Площадь 253 м²
Количество этажей 1
Продается: Вилла с панорамным видом в порту Херсониссос, КритОткройте для себя настоящую жем…
$1,48 млн
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Вилла 11 комнат в Като Гоувес, Греция
Вилла 11 комнат
Като Гоувес, Греция
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 590 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 590 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
$1,76 млн
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Вилла в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла
Municipality of Chersonissos, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 570 м²
Код недвижимости: HPS506 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Центре Гоува за € 1.200.000. Это 570 кв. Мезо…
$1,30 млн
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Вилла 8 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла на продажу в Ираклионе, Крит, ГрецияЭта исключительная вилла, расположенная …
$1,08 млн
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Коттедж 1 комната в Municipality of Chersonissos, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 1
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже комфортабельный и уютный дом для большой семьи, расположенный на севе…
$659,354
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Этаж 4/1
Предлагается к продаже: Современная полудетачная мезонин в муниципалитете Херсониссос, Иракл…
$439,691
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 185 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$197,274
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Вилла 1 комната в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 1
Площадь 379 м²
Этаж -1/3
🌴 Продается: Непревзойденная роскошная вилла площадью 379 кв.м в Херсониссе, Крит Добро пожа…
$3,35 млн
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Вилла 7 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
$888,834
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 140 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первый …
$518,429
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Коттедж 2 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Коттедж 2 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 76 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
$233,548
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Дом 6 спален в Municipality of Chersonissos, Греция
Дом 6 спален
Municipality of Chersonissos, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 420 м²
Property Code: HPS2460 - House FOR SALE in Chersonisos Center for € 600.000 . This 420 sq. …
$653,514
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Вилла 1 комната в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу новая вилла на Крите. Вилла общей площадью 130 кв.м расположена на у…
$1,01 млн
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу: Вилла в Воро, Гувес, Ираклион, Крит.Откройте для себя роскошь и спо…
$924,161
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается - Новый Проект: Ваш Спокойный Уголок в Херсониссосе, Крит, ГрецияС радостью предст…
$502,228
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Дом 5 спален в Лимин-Херсонису, Греция
Дом 5 спален
Лимин-Херсонису, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Эта роскошная вилла на продажу в Ираклионе, Крит расположен рядом с районом Херсониссос, отк…
$3,73 млн
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается - Новый Проект: Ваш Спокойный Уголок в Херсониссосе, Крит, ГрецияС радостью предст…
$486,027
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Вилла 1 комната в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 1
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Роскошная 4-этажная вилла у моря в Ираклионе, Крит – всего в 10 метрах от пляжа!Ощутите непр…
$1,75 млн
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Вилла 1 комната в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажувилла площадью 450 кв.м в Ираклионе. Это роскошный дом с безупречным …
$3,22 млн
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Вилла 10 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 10 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 10
Площадь 726 м²
Количество этажей 1
Предлагаются на продажу: две непревзойденные роскошные виллы на берегу моря площадью 379 кв.…
$5,81 млн
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Вилла 6 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 6
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже вилла в Херсониссосе, туристическом флагмане Крита.На данный момент в…
Цена по запросу
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажупрекрасный, потрясающий 3-этажный таунхаус, расположенный в закрытом …
$480,546
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Вилла 7 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Этаж 3/1
Роскошная вилла на продажу в пригороде Ираклиона, КритМы рады предложить уникальную возможно…
$1,77 млн
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Коттедж 1 комната в Municipality of Chersonissos, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
$102,989
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Коттедж 1 комната в Municipality of Chersonissos, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 1
Площадь 357 м²
Этаж -2/4
Продается 4-этажный коттедж площадью 357 кв.м на острове Крит. Подвал состоит из Цокольный э…
$452,757
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Вилла 1 комната в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 1
Площадь 268 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу трехэтажная вилла площадью 268 кв.м в районе Херсониссоса. Вилла име…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Этаж 1/3
Продается: недавно построенная вилла площадью 151 м² на частном участке площадью 600 м² с ви…
$894,040
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Вилла 3 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1/1
Предлагается на продажу: уникальный дом с частным бассейном – Скотино, Ираклион, КритОткройт…
$571,929
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Вилла 5 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Этаж 2/1
Продается роскошная вилла с частным бассейном, расположенная в престижном районе Херсониссос…
$2,24 млн
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Типы недвижимости в Municipality of Chersonissos

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Municipality of Chersonissos, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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