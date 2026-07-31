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Дома в Municipal Unit of Meliteieis, Греция

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виллы
24
28 объектов найдено
Дом 5 спален в Хломос, Греция
Дом 5 спален
Хломос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 254 м²
Количество этажей 2
Начните инвестировать в Корфу, не начиная с нуля. Этот роскошный проект виллы с видом на мор…
$453,924
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Вилла в Municipality of Southern Corfu, Греция
Вилла
Municipality of Southern Corfu, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 230 м²
Этаж 1/1
На продажу выставлен коттедж 230 кв.м с участком площадью 1.200 кв.м в традиционной деревне …
$580,774
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Коттедж 5 спален в Пентати, Греция
Коттедж 5 спален
Пентати, Греция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
$389,634
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Grekodom Development
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Вилла в Халикоунас, Греция
Вилла
Халикоунас, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$1,40 млн
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Вилла в Stroggili, Греция
Вилла
Stroggili, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Этаж 1/1
Предлагаем вашему вниманию небольшую виллу в тихом уединённом месте неподалёку от известного…
$931,101
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Вилла в Ано Павлиана/Ано - Паулиана, Греция
Вилла
Ано Павлиана/Ано - Паулиана, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
$384,079
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Вилла в Municipality of Southern Corfu, Греция
Вилла
Municipality of Southern Corfu, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж -1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 3 спальны…
$465,550
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Вилла в Агиос - Димитрийос, Греция
Вилла
Агиос - Димитрийос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
На побережье с изумительным видом, продаётся вилла 250 кв.м с собственным участком 900 кв.м.…
$2,91 млн
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Вилла в Месонги, Греция
Вилла
Месонги, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$698,326
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Вилла в Мораиитика, Греция
Вилла
Мораиитика, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
В небольшом ,популярном туристическом посёлке, на западном побережье о. Корфу продаётся кот…
$698,326
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Вилла в Пентати, Греция
Вилла
Пентати, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
$3,38 млн
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Вилла в Stroggili, Греция
Вилла
Stroggili, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продаётся: Комплекс Вилл с Видом на Озеро и Близостью к Пляжу Уникальное предложение —…
$931,101
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Вилла в Айос-Маттеос, Греция
Вилла
Айос-Маттеос, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 265 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 265 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 5 спаль…
$1,98 млн
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Вилла в Агиос - Димитрийос, Греция
Вилла
Агиос - Димитрийос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 128 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$465,550
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Вилла в Stroggili, Греция
Вилла
Stroggili, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 360 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$2,68 млн
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Вилла в Халикоунас, Греция
Вилла
Халикоунас, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 235 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$931,101
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Вилла в Айос-Маттеос, Греция
Вилла
Айос-Маттеос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$290,969
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Таунхаус в Халикоунас, Греция
Таунхаус
Халикоунас, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 104 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. И…
$907,823
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Вилла в Stroggili, Греция
Вилла
Stroggili, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж -1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 2 …
$616,854
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Вилла в Халикоунас, Греция
Вилла
Халикоунас, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 82 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Первы…
$791,436
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Вилла в Айос-Маттеос, Греция
Вилла
Айос-Маттеос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 290 м²
Этаж 1/1
Продается вилла площадью 290 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на го…
$721,603
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Коттедж в Айос-Маттеос, Греция
Коттедж
Айос-Маттеос, Греция
Площадь 230 м²
На продажу выставлен коттедж 230 кв.м с участком площадью 1.200 кв.м в традиционной деревне …
$589,174
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла в Халикоунас, Греция
Вилла
Халикоунас, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$1,40 млн
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Вилла в Пентати, Греция
Вилла
Пентати, Греция
Площадь 290 м²
Продается вилла площадью 290 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на го…
$732,039
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Айос-Маттеос, Греция
Вилла
Айос-Маттеос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на…
$296,788
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Вилла в Агиос - Димитрийос, Греция
Вилла
Агиос - Димитрийос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 152 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
$2,39 млн
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Вилла в Хломатиана, Греция
Вилла
Хломатиана, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 1/1
Район Линья Это классический двухэтажный фермерский дом. На первом этаже находится полнос…
$436,454
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Вилла в Stroggili, Греция
Вилла
Stroggili, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 105 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$325,885
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Meliteieis, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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