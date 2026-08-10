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Дома в Municipality of Malevizi, Греция

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Gazi Municipal Unit
5
Tylissos Municipal Unit
3
8 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Municipality of Malevizi, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 4
Четырехэтажная каменная вилла + квартира-студия на Крите для Золотой визы Стоимость: 320 …
$366,087
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Дом в Municipality of Malevizi, Греция
Дом
Municipality of Malevizi, Греция
Площадь 4 500 м²
$1,53 млн
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Агентство
Metropolis Group
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Вилла в Municipality of Malevizi, Греция
Вилла
Municipality of Malevizi, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 788 м²
Property Code: HPS5746 - Villa FOR SALE in Gazi Ligaria for € 5.500.000 . This 788.00 sq. m…
$6,33 млн
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LDV InvestLDV Invest
Дом 4 спальни в Municipality of Malevizi, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Malevizi, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Вилла с четырьмя спальнями на продажу в Лигарии, Ираклион построен на склоне холма с беспреп…
$941,354
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Malevizi, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
Количество этажей 3
Роскошная каменная вилла на Крите с панорамными видами Стоимость: 340 000 € Уникальная…
$388,968
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Дом 4 спальни в Агия Пелагия, Греция
Дом 4 спальни
Агия Пелагия, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Эта каменная вилла на продажу в Агиа Пелагия, Ираклион - красивая вилла с бассейном. Располо…
$530,839
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Дом 3 спальни в Municipality of Malevizi, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Malevizi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта удивительная каменная вилла в Ираклионе на продажу расположена в районе Лигарии, в 500 м…
$448,264
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Дом 4 комнаты в Municipality of Malevizi, Греция
Дом 4 комнаты
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 500 м²
🏡 KEFALAS VILLAS — Современные дома в деревне Кефалас, Крит 📍Локация: Кефалас, Апокоронас…
$440,774
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Типы недвижимости в Municipality of Malevizi

виллы

Параметры недвижимости в Municipality of Malevizi, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
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