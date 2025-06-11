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Дома с бассейном в периферии Центральной Македония, Греция

Салоники
5
Kassandra Municipality
964
Pallini Municipal Unit
495
Kassandra Municipal Unit
472
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19 объектов найдено
Дом 5 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Дом 5 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 785 м²
Количество этажей 2
Продается мезонет в одном из самых красивых районов, идеально подходящем для тех, кто ищет р…
$156,640
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Вилла 7 комнат в Ханиотис, Греция
Вилла 7 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 110 м²
Количество этажей 2
Расположение – Ханиоти (500 метров от моря) Роскошная резиденция с умопомрочительным видо…
$700,525
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Вилла 4 комнаты в Афитос, Греция
Вилла 4 комнаты
Афитос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 3
Вилла с выходом к  пляжу 📍 Халкидики, Кассандра 🇬🇷 170 м² Комнаты: 4 Спален: 3 В…
$786,677
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Зарубежная недвижимость
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Вилла 7 комнат в Афитос, Греция
Вилла 7 комнат
Афитос, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 370 м²
Количество этажей 3
РЕЗИДЕНЦИЯ   Местоположение – Афитос, Халкидики (110 метров от моря)   Представл…
$717,444
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Вилла 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Bиллы Халкидики, Кассандра в популярнoм и живопиcном меcте, в oбoсoбленнoм кoмплeкce. Каждая…
$366,931
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Зарубежная недвижимость
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Дом 9 комнат в Пефкохори, Греция
Дом 9 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 345 м²
Количество этажей 3
РЕЗИДЕНЦИЯ   Расположение – Пефкохори   Жилая площадь – 185м2   Описание– …
$572,243
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Коттедж 7 спален в Ираклейо, Греция
Коттедж 7 спален
Ираклейо, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 378 м²
New Heraklion north of Athens, residential complex of 378 total sq.m. 3 levels (elevated gro…
$1,31 млн
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Дом 10 комнат в Полихроно, Греция
Дом 10 комнат
Полихроно, Греция
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 191 м²
Количество этажей 3
Прекрасная трехуровневая мазонита в одной из самых красивых деревень полуострова Кассандра м…
$638,678
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Вилла 10 комнат в Полихроно, Греция
Вилла 10 комнат
Полихроно, Греция
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 300 м²
Количество этажей 3
вилла всего в 900 м. вдали от Полихроно с высококачественными материалами в современных лини…
$1,76 млн
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Вилла в Палиури, Греция
Вилла
Палиури, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
$470,385
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Вилла 7 комнат в Ханиотис, Греция
Вилла 7 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 135 м²
Количество этажей 2
В зеленом месте с видом на синее море Халкидики, в абсолютном спокойствии, находится прекра…
$563,086
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Вилла 11 комнат в Пефкохори, Греция
Вилла 11 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 11
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 3 250 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла, окруженная участком площадью 3 акра с панорамным видом на окрестности и сре…
$619,322
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Вилла в Скала Фоуркас, Греция
Вилла
Скала Фоуркас, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Вилла с частным садом площадью 500 м2 и частным бассейном в Криопиги, Кассандра, Халкидики …
Цена по запросу
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Дом 7 комнат в Афитос, Греция
Дом 7 комнат
Афитос, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 370 м²
Количество этажей 3
РЕЗИДЕНЦИЯ   Местоположение – Афитос, Халкидики (110 метров от моря)   Представл…
$720,238
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Дом 10 комнат в Gerakini, Греция
Дом 10 комнат
Gerakini, Греция
Число комнат 10
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 6 135 м²
Количество этажей 3
Современная трехэтажная вилла общей площадью 800 м², предлагающая комфортные и роскошные жил…
$5,70 млн
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Вилла 5 комнат в Палиури, Греция
Вилла 5 комнат
Палиури, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 935 м²
Количество этажей 3
Жилая площадь – 135 м2 Общая площадь земли – 800 м2 Описание недвижимости: Гостиная – кух…
$696,178
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Дом 6 комнат в Криопиги, Греция
Дом 6 комнат
Криопиги, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 920 м²
Количество этажей 2
Резиденция расположена в одной из самых популярных деревень полуострова Кассандра, где в лет…
$614,555
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Вилла в Агия Параскеви, Греция
Вилла
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
$542,747
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Дом 7 комнат в Каландра, Греция
Дом 7 комнат
Каландра, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 730 м²
Количество этажей 2
Расположение – Посиди (30м. От моря) Трехуровневый дом с частным бассейном, беспрепятстве…
$2,28 млн
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Типы недвижимости в периферии Центральной Македония

виллы
коттеджи
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в периферии Центральной Македония, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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