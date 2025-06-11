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Дома с видом на море в периферии Центральной Македония, Греция

Салоники
5
Kassandra Municipality
964
Pallini Municipal Unit
495
Kassandra Municipal Unit
472
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112 объектов найдено
Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Incredible and modern with some stone decor & 340 meters of living area, just a few minutes …
$866,360
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Таунхаус в Молес Каливес, Греция
Таунхаус
Молес Каливес, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
This beautiful, two-story rustic home is nestled in the middle of the glorious nature of the…
$476,330
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Таунхаус в Пефкохори, Греция
Таунхаус
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
It’s a MUST-see home in the thriving seaside town of PEFKOHORI HALKIDIKI KASSANDRA. One is a…
$565,008
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Superb retreat boasting modern architecture ideal for your summer vacation!! Exquisite villa…
$744,337
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Дом 5 комнат в Афитос, Греция
Дом 5 комнат
Афитос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 120 м²
Количество этажей 2
Местонахождение – Афитос Этот красивый двухуровневый дом – идеальный семейный вариант, пр…
$411,439
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Вилла в Полихроно, Греция
Вилла
Полихроно, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Код недвижимости: 4 -681 - Вилла на продажу в Паллини Полихроно за € 1.700.000. Это 300 кв. …
$1,87 млн
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Дом 6 комнат в Неа-Скиони, Греция
Дом 6 комнат
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 630 м²
Количество этажей 2
Резиденция ОПИСАНИЕ Расположение – ХАНИОТИ (второй от моря) Вилла площадью 130 квадратных …
$926,020
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Stegi Real Estate
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Дом 5 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Дом 5 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 785 м²
Количество этажей 2
Продается мезонет в одном из самых красивых районов, идеально подходящем для тех, кто ищет р…
$156,640
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Stegi Real Estate
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Вилла 7 комнат в Ханиотис, Греция
Вилла 7 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 110 м²
Количество этажей 2
Расположение – Ханиоти (500 метров от моря) Роскошная резиденция с умопомрочительным видо…
$700,525
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Stegi Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Афитос, Греция
Вилла 4 комнаты
Афитос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 3
Вилла с выходом к  пляжу 📍 Халкидики, Кассандра 🇬🇷 170 м² Комнаты: 4 Спален: 3 В…
$786,677
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Зарубежная недвижимость
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Вилла 7 комнат в Афитос, Греция
Вилла 7 комнат
Афитос, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 370 м²
Количество этажей 3
РЕЗИДЕНЦИЯ   Местоположение – Афитос, Халкидики (110 метров от моря)   Представл…
$717,444
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Stegi Real Estate
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Дом 4 спальни в Ханиотис, Греция
Дом 4 спальни
Ханиотис, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Код недвижимости: 1 -150 - Дом на продажу в Паллини Чаниотис за € 700.000. Это 160 кв. Дом с…
$989,712
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Таунхаус в Полихроно, Греция
Таунхаус
Полихроно, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
In the thriving seaside town of Polihrono, we have the ideal perfect maisonette on 2 floors …
$198,598
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Spacious open plan villa with living luxury in mind, set on beautiful gardens and with amazi…
$1,07 млн
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 199 м²
Количество этажей 3
Великолепные виллы с видом на море 199 м  Представляем потрясающий новый проект в Халкидик…
$812,235
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Таунхаус в Ханиотис, Греция
Таунхаус
Ханиотис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость - это потрясающий дом на пляже, который предлагает спокойную и безмятежную сред…
$595,804
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Таунхаус в Ханиотис, Греция
Таунхаус
Ханиотис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Halkidiki seaside urban living at its finest! This prime core area, single-family home with …
$660,469
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Вилла 10 комнат в Пефкохори, Греция
Вилла 10 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 886 м²
Количество этажей 3
Резиденция ОПИСАНИЕ Расположение - Пефкохори (первая от моря)   Исключительная вилла на …
$2,01 млн
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Stegi Real Estate
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Вилла в Каландра, Греция
Вилла
Каландра, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Расположенный в тихом месте в процветающем прибрежном районе Кассандры, в окружении элитной …
$1,86 млн
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Вилла в Ханиотис, Греция
Вилла
Ханиотис, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Positioned in the heart of the exquisite HANIOTI HALKIDIKI beachfront resort resides this lu…
$2,97 млн
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Вилла в Криопиги, Греция
Вилла
Криопиги, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 465 м²
Код недвижимости: 3-1053 - Вилла на продажу в Паллини Пефкохори за € 2.500.000 . Это 465 кв.…
$2,71 млн
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Таунхаус в Криопиги, Греция
Таунхаус
Криопиги, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Ultra Modern Country Home is a residential complex of newly built luxury villas, with a priv…
$369,407
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Дом 2 спальни в Криопиги, Греция
Дом 2 спальни
Криопиги, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 345 м²
$322,132
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Дом 3 спальни в Полихроно, Греция
Дом 3 спальни
Полихроно, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Dream Living with this villa includes 113 sq meters of living area in a complex of homes new…
$366,075
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Дом 10 комнат в Полихроно, Греция
Дом 10 комнат
Полихроно, Греция
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 191 м²
Количество этажей 3
Прекрасная трехуровневая мазонита в одной из самых красивых деревень полуострова Кассандра м…
$638,678
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Stegi Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Криопиги, Греция
Коттедж 5 комнат
Криопиги, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
🌟 Шикарный коттедж на первой линии моря, 2  этажа  площадью 140 кв.м на полуострове Кассандр…
$463,994
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Зарубежная недвижимость
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Вилла в Криопиги, Греция
Вилла
Криопиги, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Фантастическая современная вилла с тремя спальнями и панорамным видом на море. Этот традицио…
$489,172
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Коттедж 4 спальни в Афитос, Греция
Коттедж 4 спальни
Афитос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Located on a plot of 500 sq. mt., with the most gorgeous views and just a few minutes drive …
$988,245
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Дом 5 комнат в Полихроно, Греция
Дом 5 комнат
Полихроно, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
РЕЗИДЕНЦИЯ   Расположение – Полихроно ( 300 метров от моря )   Предлагается на п…
$250,446
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Вилла в Ханиотис, Греция
Вилла
Ханиотис, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Код недвижимости: 4 -576 - Вилла на продажу в Паллини Полихроно за € 3.000.000. Это 294 кв. …
Цена по запросу
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Типы недвижимости в периферии Центральной Македония

виллы
коттеджи
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в периферии Центральной Македония, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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