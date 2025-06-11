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Дома с видом на горы в периферии Центральной Македония, Греция

Салоники
5
Kassandra Municipality
964
Pallini Municipal Unit
495
Kassandra Municipal Unit
472
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56 объектов найдено
Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Incredible and modern with some stone decor & 340 meters of living area, just a few minutes …
$866,360
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Superb retreat boasting modern architecture ideal for your summer vacation!! Exquisite villa…
$744,337
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Дуплекс 5 комнат в Ханиотис, Греция
Дуплекс 5 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
ЖИЗНЬРасположение – Чаниоти (500 метров от моря)Исключительно ухоженный мезонет в чрезвычайн…
$163,132
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Дом 5 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Дом 5 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 785 м²
Количество этажей 2
Продается мезонет в одном из самых красивых районов, идеально подходящем для тех, кто ищет р…
$156,640
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Stegi Real Estate
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Вилла 7 комнат в Ханиотис, Греция
Вилла 7 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 110 м²
Количество этажей 2
Расположение – Ханиоти (500 метров от моря) Роскошная резиденция с умопомрочительным видо…
$700,525
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Stegi Real Estate
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Вилла 7 комнат в Афитос, Греция
Вилла 7 комнат
Афитос, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 370 м²
Количество этажей 3
РЕЗИДЕНЦИЯ   Местоположение – Афитос, Халкидики (110 метров от моря)   Представл…
$717,444
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Stegi Real Estate
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Дом 4 спальни в Ханиотис, Греция
Дом 4 спальни
Ханиотис, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Код недвижимости: 1 -150 - Дом на продажу в Паллини Чаниотис за € 700.000. Это 160 кв. Дом с…
$989,712
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Spacious open plan villa with living luxury in mind, set on beautiful gardens and with amazi…
$1,07 млн
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 199 м²
Количество этажей 3
Великолепные виллы с видом на море 199 м  Представляем потрясающий новый проект в Халкидик…
$812,235
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Вилла в Палиури, Греция
Вилла
Палиури, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Частично построенная вилла в тихом месте в тихом городе общей площадью 185 кв. м на 3 этажах…
$315,843
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Вилла 10 комнат в Пефкохори, Греция
Вилла 10 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 886 м²
Количество этажей 3
Резиденция ОПИСАНИЕ Расположение - Пефкохори (первая от моря)   Исключительная вилла на …
$2,01 млн
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Stegi Real Estate
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Вилла в Каландра, Греция
Вилла
Каландра, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Расположенный в тихом месте в процветающем прибрежном районе Кассандры, в окружении элитной …
$1,86 млн
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Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Designed by a renowned architect, this superb villa in Sani offers top-of-the-range material…
$4,17 млн
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Дом 4 спальни в Фоурка, Греция
Дом 4 спальни
Фоурка, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается вилла в Фурке. Удивительное предложение!! Вилла продается в окружении природы, в…
$216,353
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Дом 2 спальни в Криопиги, Греция
Дом 2 спальни
Криопиги, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 345 м²
$322,132
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Вилла в Криопиги, Греция
Вилла
Криопиги, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Фантастическая современная вилла с тремя спальнями и панорамным видом на море. Этот традицио…
$489,172
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Коттедж 4 спальни в Афитос, Греция
Коттедж 4 спальни
Афитос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Located on a plot of 500 sq. mt., with the most gorgeous views and just a few minutes drive …
$988,245
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Дом 5 комнат в Полихроно, Греция
Дом 5 комнат
Полихроно, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
РЕЗИДЕНЦИЯ   Расположение – Полихроно ( 300 метров от моря )   Предлагается на п…
$250,446
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Stegi Real Estate
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Дом 9 комнат в Ханиотис, Греция
Дом 9 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 9
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 9 930 м²
Количество этажей 3
Это частный дом с огромной частной территорией в 9755 квадратных метров утопает в зелени с в…
$552,848
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Stegi Real Estate
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Дом 3 спальни в Неа-Скиони, Греция
Дом 3 спальни
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Gorgeous villa for sale in the seaside town of N. Skioni built-in 1992.  With 280 sq m of li…
$913,237
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Вилла 10 комнат в Полихроно, Греция
Вилла 10 комнат
Полихроно, Греция
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 300 м²
Количество этажей 3
вилла всего в 900 м. вдали от Полихроно с высококачественными материалами в современных лини…
$1,76 млн
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Stegi Real Estate
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Дом 2 спальни в Палиури, Греция
Дом 2 спальни
Палиури, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Opportunity knocks with this well-maintained RUSTIC villa home in the town of Paliouri in an…
$306,414
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Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Set within the luxurious and secure Halkidiki urbanization, this contemporary 3-bedroom vill…
$371,571
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Дом 6 комнат в Ханиотис, Греция
Дом 6 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
ЖИЗНЬРасположение - Chanioti (800 метров от моря)Двухэтажная квартира на продажу. Maisonette…
$556,899
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Stegi Real Estate
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Вилла в Палиури, Греция
Вилла
Палиури, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
$470,385
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Таунхаус в Неа-Скиони, Греция
Таунхаус
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Susan Jameson Real Estate is delighted to announce a new development getting underway with a…
$318,936
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Вилла в Каландра, Греция
Вилла
Каландра, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продается большая вилла в процветающем приморском городе Посиди Халкидики, дом предлагает 34…
$780,995
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Вилла в Ханиотис, Греция
Вилла
Ханиотис, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Estate home with panoramic sea views with private pool and a gated garden including 250 sq m…
$1,08 млн
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Вилла 7 комнат в Ханиотис, Греция
Вилла 7 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 135 м²
Количество этажей 2
В зеленом месте с видом на синее море Халкидики, в абсолютном спокойствии, находится прекра…
$563,086
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Stegi Real Estate
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Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Estate property luxury living at its best, with this stone detail and modern architecture ma…
$664,684
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Типы недвижимости в периферии Центральной Македония

виллы
коттеджи
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в периферии Центральной Македония, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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