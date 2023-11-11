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498 объектов найдено
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Никити, Греция
7
4
300 м²
1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спаль…
€1,30 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Agia Triada, Греция
7
2
550 м²
1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€800,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Торони, Греция
8
3
255 м²
1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 255 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Каландра, Греция
3
2
This impressive newly built villa is nestled amidst the most prestigious area in the most va…
€630,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
5
3
450 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€1,05 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Polychrono, Греция
5
4
150 м²
Код недвижимости: HPS4263 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Полихроно для €750.000 . Это 150 кв.…
€750,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
триад, Греция
6
3
650 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 650 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€3,30 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Неа-Фокея, Греция
5
2
120 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€380,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Agia Paraskevi, Греция
2
2
140 м²
Код недвижимости: HPS4237 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Палиури за €350.000 . Эта меблирован…
€350,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Agia Paraskevi, Греция
2
2
160 м²
Код недвижимости: HPS4239 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Палиури за €350.000 . Эта меблирован…
€350,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Agia Paraskevi, Греция
4
4
300 м²
Код недвижимости: HPS4236 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Палиури за €680.000 . Эта меблирован…
€680,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Vourvourou, Греция
6
6
400 м²
Код недвижимости: HPS4233 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ситония Вурвуру для €4.300.000 . Эта меблиро…
€4,30 млн
Рекомендовать
Вилла 9 спален
Pefkochori, Греция
9
9
300 м²
Код недвижимости: HPS4231 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Чаниотис для €1.725.000 . Это 300 кв…
€1,73 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Agia Paraskevi, Греция
5
3
300 м²
Код недвижимости: HPS4232 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Пефкочори для €2.200.000 . Эта мебли…
€2,20 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Polychrono, Греция
5
4
150 м²
Код недвижимости: HPS4221 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Полихроно для €650.000 . Это 150 кв.…
€650,000
Рекомендовать
Вилла 10 спален
Polychrono, Греция
10
8
300 м²
Код недвижимости: HPS4222 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Полихроно для €1.300.000 . Это 300 к…
€1,30 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Polychrono, Греция
5
4
150 м²
Код недвижимости: HPS4219 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Полихроно для €700.000 . Это 150 кв.…
€700,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Pefkochori, Греция
3
3
100 м²
Код недвижимости: HPS4189 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Чаниотис за €575.000 Исключительност…
€575,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Pefkochori, Греция
3
3
100 м²
Код недвижимости: HPS4190 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Чаниотис для €550.000 Исключительнос…
€550,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Pefkochori, Греция
3
3
100 м²
Код недвижимости: HPS4191 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Чаниотис для €600.000 Исключительнос…
€600,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Pefkochori, Греция
4
3
200 м²
Код недвижимости: HPS4182 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Чаниотис для €650.000 . Это 200 кв.м…
€650,000
Рекомендовать
Вилла 9 спален
периферия Центральная Македония, Греция
9
4
450 м²
Код недвижимости: HPS4164 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Каламарии Агиос Иоаннис за €1.260.000 . Эта …
€1,26 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Vourvourou, Греция
3
3
232 м²
Код недвижимости: HPS4172 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ситония Вурвуру для €2.800.000 . Это 232 кв.…
€2,80 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Pefkochori, Греция
4
3
200 м²
Код недвижимости: HPS4144 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Чаниотис для €750.000 . Это 200 кв.м…
€750,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с meblirovana polnostyu
периферия Центральная Македония, Греция
3
165 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состои…
€150,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
периферия Центральная Македония, Греция
6
147 м²
2-поверховий котедж площею 147 кв.м на Олімпійській Рів'єрі. Цокольний поверх складається з…
€160,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
периферия Центральная Македония, Греция
6
178 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 178 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит …
€280,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Неа-Потидея, Греция
6
3
Любителям природы эта инвестиционная возможность идеально подходит для арендного дохода или …
€275,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с парковка
Каландра, Греция
3
2
Этот захватывающий новый проект спроектированной архитектором виллы теперь доступен для брон…
€990,000
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Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Касандрия, Греция
6
3
Превосходное место отдыха с современной архитектурой идеально подходит для вашего летнего от…
€990,000
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Параметры недвижимости в периферия Центральная Македония, Греция
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