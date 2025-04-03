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Дома в Муниципалитет Альмопия, Греция

3 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Лутраки, Греция
Дом 2 комнаты
Лутраки, Греция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Продается квартира в Лутраки площадью 110 кв.м. на 1-м этаже в трехэтажном доме. Квартира им…
$242,866
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Дом 3 комнаты в Лутраки, Греция
Дом 3 комнаты
Лутраки, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 800 м²
Лутраки – один из популярных курортных городов в 80 км от Афин. Городок расположен у подножи…
$308,832
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Коттедж 4 комнаты в Monastiraki, Греция
Коттедж 4 комнаты
Monastiraki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из гостиной с к…
$178,808
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Муниципалитет Альмопия, Греция

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