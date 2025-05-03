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Пентхаусы с террасой на Кипре

муниципалитет Пафос
35
муниципалитет Ларнака
81
муниципалитет Лимасол
104
Никосия
10
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30 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 3
Новая элитная резиденция с парковкой, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты с парковочными…
$280,392
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Пентхаус 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 4
Новая малоэтажная резиденция в центре Лимассола, Кипр Предлагаются апартаменты с верандами …
$755,321
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 118 м²
Количество этажей 4
Резиденция с бассейном рядом с достопримечательностями, Пафос, Кипр Предлагаются апартамент…
$916,606
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Пентхаус 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 93 м²
Количество этажей 3
Апартаменты, занимающие весь этаж, в новой резиденции, в престижном районе, рядом с пляжем, …
$377,623
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Пентхаус 3 комнаты в Арадиппу, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
Новая малоэтажная резиденция в престижном районе Арадипу, Кипр Предлагаются квартиры с балк…
$234,064
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 93 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с бассейном и видом на море в 200 метрах от пляжа, Лимассол, Кипр Предл…
$755,321
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Пентхаус 4 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Резиденция с парковкой в 950 метрах от моря, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются апартаменты…
$978,113
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 102 м²
Количество этажей 5
Современная закрытая резиденция с зеленой зоной, Лимассол, Кипр Предлагаются светлые кварти…
$1,04 млн
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Пентхаус 5 комнат в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Пентхаус 5 комнат
Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 171 м²
Количество этажей 17
Резиденция с садом в 100 метрах от моря, Мутайяка, Кипр Резиденция располагает ухоженным са…
$3,26 млн
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Пентхаус 5 комнат в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 5 комнат
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 193 м²
Количество этажей 4
Закрытая резиденция с зелеными зонами и парковкой в центре Лимассола, Кипр Предлагаются про…
$1,71 млн
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Пентхаус 5 комнат в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 5 комнат
Гермасойя, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 302 м²
Количество этажей 5
Новая малоэтажная резиденция с бассейном и парковкой в 300 метрах от пляжа, Лимассол, Кипр …
$1,66 млн
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 109 м²
Количество этажей 4
Новая малоэтажная резиденция с бассейном рядом с портом Лимассола, Кипр Предлагаются апарта…
$717,283
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Пентхаус 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция в центре Ларнаки, Кипр Предлагаются квартиры с балконами. Пентхаусы имеют …
$395,308
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Пентхаус 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция в центре Ларнаки, Кипр Предлагаются квартиры с балконами, парк…
$197,654
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 117 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция с живописным видом недалеко от моря и центра Лимассола, Кипр П…
$655,379
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 288 м²
Количество этажей 5
Новая закрытая резиденция недалеко от пляжа, в центре Лимассола, Кипр Предлагаются квартиры…
$1,31 млн
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Пентхаус 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 6
Элитная резиденция с бассейном и панорамным видом в 80 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр Предл…
$780,213
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 118 м²
Количество этажей 4
Современная малоэтажная резиденция в Лимассоле, Кипр Предлагаются квартиры с большими терра…
$1,13 млн
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Пентхаус 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 4
Новая малоэтажная резиденция в Пафосе, Кипр Предлагаются квартиры с террасами и парковочным…
$572,156
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Пентхаус 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с бассейнами, садами и зонами отдыха в 750 метрах от пляжа, Гермасогейя, Ки…
$684,679
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 239 м²
Количество этажей 3
Современная резиденция рядом с морем, в центре Пафоса, Кипр Предлагаются просторные апартам…
$613,768
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Пентхаус 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция с бассейном в популярном районе Пафоса, Кипр Предлагается пент…
$646,641
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Пентхаус 7 комнат в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 7 комнат
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 401 м²
Количество этажей 6
Современная резиденция с бассейном в центре Ларнаки, Кипр Предлагаются элитные двухуровневы…
$1,58 млн
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 89 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция рядом с пляжем и гаванью, Лимассол, Кипр Предлагаются апартаменты с террас…
$416,114
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Пентхаус 3 комнаты в район Ларнака, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
район Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
Новая малоэтажная резиденция в престижном районе Ливадия, Кипр Предлагаются квартиры с балк…
$234,064
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 101 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция с парковкой в центре Лимассола, Кипр Предлагаются просторные апартаменты с…
$612,727
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Пентхаус 6 комнат в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 6 комнат
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 108 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с парковкой рядом с пляжем, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты с парко…
$842,856
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Пентхаус 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 6
Элитная малоэтажная резиденция в Лимассоле, Кипр Предлагаются апартаменты премиум класса: …
$754,206
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Пентхаус 5 комнат в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 5 комнат
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Количество этажей 5
Новая малоэтажная резиденция с парковкой, Ларнака, Кипр Предлагаются квартиры с террасами. …
$364,099
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 5
Малоэтажная резиденция рядом с пляжем и набережной, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты …
$514,941
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Параметры недвижимости на Кипре

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