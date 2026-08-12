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Пентхаусы в Limassol Municipality, Кипр

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231 объект найдено
Пентхаус 6 комнат в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 6 комнат
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 6
Площадь 800 м²
Этаж 33/38
Limassol Seafront, КипрРезиденция Ultimate Trophy в Средиземном море Эксклюзивный, закрытый…
Цена по запросу
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Пентхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 340 м²
Этот пентхаус расположен недалеко от центра Лимассола в районе Папас, спокойном и престижном…
$2,19 млн
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Пентхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 287 м²
Этаж 6/6
Это 3 спальные апартаменты, расположенные в центре Лимассола, в очень тихом районе, в непоср…
$1,39 млн
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Пентхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Этаж 3/3
3-комнатная квартира - Просторный современный дом с повышенной наружной жизнью Введение Эта …
$534,698
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Пентхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Площадь 399 м²
Этаж 6/6
Редкая возможность иметь пентхаус с видом на море в The Essex Luxury Residence, поразительна…
$2,30 млн
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Пентхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 3
*Приняты криптоплатежи. Принцесса Вид - это эксклюзивная жилая застройка, предлагающая захва…
$497,936
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Пентхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 4/4
Продается пентхаус на стадии строительства, расположенный в престижном районе Айя Зони. Эта …
$1,45 млн
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Пентхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Этаж 4
Этот впечатляющий пентхаус с 5 спальнями, расположенный всего в 100 метрах от моря, предлага…
$1,16 млн
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Пентхаус в район Лимасол, Кипр
Пентхаус
район Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
Эта просторная 3-комнатная квартира расположена в Starlit Residence, совершенно новом жилом …
$609,771
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Пентхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 4/4
Продается потрясающий пентхаус по проекту, предлагающий 111 м² внутреннего пространства. Эта…
$677,866
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Пентхаус в район Лимасол, Кипр
Пентхаус
район Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Современный пентхаус с 2 спальнями в бутик-жилом комплексе, расположенном в самом сердце Мес…
$533,114
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Пентхаус в район Лимасол, Кипр
Пентхаус
район Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Этаж 3
3 BR Penthouse + крытый Веранда, 3-й этаж с полным видом на море 181,67 м2 : покрытая площад…
$557,872
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Пентхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 359 м²
Роскошный пентхаус на берегу моря на высоком этаже в Неаполисе, Лимассол, расположен всего в…
$5,01 млн
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Пентхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 273 м²
Расположенный в желательном районе Агиос Николаос, этот стильный пентхаус с тремя спальнями …
$1,10 млн
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Пентхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 3/3
Небольшое количество квартир создает чувство общности среди жителей, а также чувство конфиде…
$774,700
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Пентхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 3
*Приняты криптоплатежи Принцесса Вид - это эксклюзивная жилая застройка, предлагающая захват…
$497,936
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Пентхаус в район Лимасол, Кипр
Пентхаус
район Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3
Этот пентхаус с 2 спальнями в Меса Гейтония, Лимассол, представляет собой роскошное и соврем…
$1,74 млн
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Пентхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 323 м²
Этаж 4/4
Расположенный в очень востребованном районе Агиос Нектариос в самом сердце Лимассола, эта ре…
$1,37 млн
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Пентхаус в район Лимасол, Кипр
Пентхаус
район Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Этаж 4/4
Апартаменты с 2 спальнями - Меса Гейтония, Лимассол Эта просторная 2-комнатная квартира соч…
$708,438
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Пентхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 6
Апартаменты Penthouse Описание: Потрясающий пентхаус с 3 спальнями, расположенный на 6-м эта…
$1,54 млн
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Пентхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 6/6
Продается современный пентхаус в стадии строительства с просторной внутренней площадью 47 м²…
$456,963
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Пентхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 3
Расположенная в быстро развивающемся районе Закаки, эта элегантная квартира является частью …
$516,024
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Пентхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта просторная 2-комнатная квартира предлагает 96 квадратных метров внутреннего пространства…
$816,337
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Пентхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 4/4
Продается: Этот впечатляющий пентхаус на стадии строительства предлагает современный стиль ж…
$1,15 млн
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Пентхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Гладкие линии и минималистская эстетика создают поразительное визуальное присутствие, которо…
$413,614
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Пентхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 4/4
Это новый проект в самом сердце района Неаполис, всего в 500 метрах от пляжа. Это первокласс…
$560,182
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Пентхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
Этаж 4/4
Стильный 3-комнатный пентхаус в самом сердце Лимассола – район Католики Расположенная в ожи…
$1,14 млн
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Пентхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 460 м²
Этаж 30/30
Продается: Этот исключительный пентхаус на стадии строительства предлагает роскошную жизнь в…
$20,24 млн
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Пентхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Площадь 197 м²
Этаж 3/3
Трехкомнатная квартира - просторная семья, живущая с видом на море Для тех, кто ценит как пр…
$789,799
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Пентхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 5/5
Продаётся просторная, полностью готовая к заселению квартира-пентхаус, расположенная в самом…
$746,062
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Параметры недвижимости в Limassol Municipality, Кипр

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с видом на горы
с видом на море
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