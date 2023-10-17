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Пентхаусы в Лимассоле, Кипр

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2 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с panoramic windows в Лимасол, Кипр
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с panoramic windows
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 89 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция рядом с пляжем и гаванью, Лимассол, Кипр Предлагаются апартаменты с террас…
€400,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Лимасол, Кипр
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 118 м²
Количество этажей 4
Современная малоэтажная резиденция в Лимассоле, Кипр Предлагаются квартиры с большими терра…
€1,08 млн

Параметры недвижимости в Лимассоле, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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