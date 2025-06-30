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Пентхаусы в Koinoteta Parekklesias, Кипр

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4 объекта найдено
Пентхаус в Koinoteta Parekklesias, Кипр
Пентхаус
Koinoteta Parekklesias, Кипр
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 579 м²
Этаж 24/24
Продается потрясающий пентхаус в Парекклисии, предлагающий просторную роскошь и современный …
$18,75 млн
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Пентхаус в Агиос Тихонас, Кипр
Пентхаус
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Этаж 4/4
Продается эксклюзивный пентхаус по проекту в престижном районе Айос Тихонас. Этот современны…
Цена по запросу
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Пентхаус в Пареклисия, Кипр
Пентхаус
Пареклисия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 3/3
Продается: Этот просторный пентхаус с готовыми ключами предлагает 111 м² внутренней жилой пл…
$537,097
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TekceTekce
Пентхаус в Агиос Тихонас, Кипр
Пентхаус
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Этаж 4/4
Продается просторный пентхаус по проекту в престижном районе Айос Тихонас. Это впечатляющая …
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Koinoteta Parekklesias, Кипр

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