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Пентхаусы в Koinoteta Mones Lemesou, Кипр

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2 объекта найдено
Пентхаус в Мони, Кипр
Пентхаус
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Этаж 3/3
Разработчик проектирует и создает роскошные качественные объекты, предоставляемые квалифицир…
$815,217
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Пентхаус в Мони, Кипр
Пентхаус
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/2
Эта просторная 3-комнатная квартира предлагает 150 м2 элегантного жилого пространства с двум…
$492,527
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
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Параметры недвижимости в Koinoteta Mones Lemesou, Кипр

Недорогая
Элитная
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