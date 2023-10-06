Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Пентхаусы

Пентхаусы с бассейном на Кипре

Кипр
29
Ларнака
6
Лимасол
5
Муниципалитет Germasogeia
3
Пафос
3
Пентхаус В архив
Очистить
2 объекта найдено
Пентхаус 3 комнаты с бассейном, с садом, с видеонаблюдением в Akrotiri, Кипр
Пентхаус 3 комнаты с бассейном, с садом, с видеонаблюдением
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1
Новый проект расположен прямо на берегу моря в районе Бахчели. Комплекс спроектирован таким …
€139,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Площадь 325 м²
Уютный пентхаус в Лимассоле. Площадь объекта недвижимости занимает 325 кв. м. Из окон пентха…
€2,56 млн

Параметры недвижимости на Кипре

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти