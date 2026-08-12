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Пентхаусы с бассейном на Кипре

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муниципалитет Пафос
58
муниципалитет Ларнака
131
муниципалитет Лимасол
193
Гермасойя
118
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7 объектов найдено
Пентхаус в Героскипу, Кипр
Пентхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Апартаменты Panorama — Современная средиземноморская жизнь в Героcкипу, Пафос Апартаменты…
$545,674
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Пентхаус 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 2/2
C202 – 2 спальни | 2 ванные комнаты | 79 м² внутренняя + 19 м² крытая веранда | Общая крытая…
$518,520
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Пентхаус 6 комнат в район Ларнака, Кипр
Пентхаус 6 комнат
район Ларнака, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Этаж 3/4
Роскошный пентхаус с 3 спальнями в Breeze Residence, Block A, Livadia, Ларнака, Кипр. Вне пл…
$465,254
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Пентхаус 6 комнат в район Ларнака, Кипр
Пентхаус 6 комнат
район Ларнака, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 241 м²
Этаж 3/4
Роскошный пентхаус с 3 спальнями в Breeze Residence, Block B, Livadia, Ларнака, Кипр. Вне пл…
$431,211
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Пентхаус 3 комнаты в район Ларнака, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
район Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 3/4
Испытайте просторную и безопасную прибрежную жизнь в этой красиво спроектированной двухкомна…
$323,408
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Пентхаус 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 2/2
D202 – 2 спальни | 2 ванные комнаты | 78 м² внутренняя + 19.5 м² крытая веранда | Общая крыт…
$530,042
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Этаж 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$363,996
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Параметры недвижимости на Кипре

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