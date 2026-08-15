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Пентхаусы в муниципалитете Пафос, Кипр

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58 объектов найдено
Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 3/3
Продается эксклюзивный пентхаус по проекту, расположенный в оживленном районе Пафоса. Эта со…
$687,513
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Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 183 м²
Этаж 5/5
Этот проект представляет собой современное развитие в центре города Пафос, предлагающее прос…
$2,24 млн
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Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 3/3
Продается перспективно по плану: этот впечатляющий пентхаус с 3 спальнями и 2 ванными комнат…
$728,125
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Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 291 м²
Этаж 291
Проект расположен в районе Като Пафос – оживленная курортная зона на берегу залива. В пешей …
$1,31 млн
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Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 6/6
Резиденция, построенная в знаменитом парке цветов в центре Пафоса. Парк площадью 32000 м2 бу…
$566,177
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Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 4/4
2-комнатный пентхаус - Центр города, Пафос Этот стильный 2-комнатный пентхаус расположен в …
$414,659
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Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Этаж 2/2
Продаётся современный пентхаус в стадии строительства, предлагающий внутреннее пространство …
$618,158
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Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/3
Двухкомнатный пентхаус - роскошная жизнь с частной террасой на крыше Этот изысканный пентхау…
$694,043
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Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 4/4
Это жилой комплекс премиум-класса, расположенный в самом центре туристической зоны, всего в …
$808,621
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Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 4/4
Этот элегантный 4-этажный жилой дом расположен в районе Пано (верхнем) Пафоса, хорошо извест…
$1,00 млн
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Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 355 м²
Этаж 6
Horizon Living - 3-комнатная квартира Трехкомнатная квартира предназначена для семей или тех…
$3,29 млн
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Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
Роскошные, большие пентхаусы, расположенные в большинстве центральных районов Пафоса, которы…
$688,259
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Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Этаж 6/6
Этот просторный пентхаус с 3 спальнями обеспечивает возвышенное побережье, живущее в одном и…
$1,36 млн
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Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 325 м²
Этаж 325
Проект расположен в районе Като Пафос – оживленная курортная зона на берегу залива. В пешей …
$1,56 млн
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Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 4/4
Роскошный, соблазнительный и тщательно продуманный, этот роскошный проект расположен в единс…
$728,576
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Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 304 м²
Этаж 304
Проект расположен в районе Като Пафос – оживленная курортная зона на берегу залива. В пешей …
$1,25 млн
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Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Этаж 6/6
Этот просторный пентхаус с 3 спальнями обеспечивает возвышенное побережье, живущее в одном и…
$1,63 млн
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Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 3/3
Продается современный пентхаус, который находится на стадии строительства и предлагает 104 м…
$553,718
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Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Эта квартира представляет собой дом с 2 спальнями и 2 ванными комнатами в центральном месте …
$328,528
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Пентхаус в Анаваргос, Кипр
Пентхаус
Анаваргос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 111 м²
Современные, просторные апартаменты расположены в очень центральной зоне. Всего в нескольких…
$354,526
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Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Этаж 4/4
Двухкомнатный пентхаус – современный комфорт в Пафосе Эта двухкомнатная квартира сочетает в …
$578,369
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Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Отличная инвестиционная возможность: пентхаус с 2 спальнями для продажи в популярном универс…
$308,267
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Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 3/3
Продается: современный пентхаус на стадии строительства, расположенный в престижном районе T…
$1,04 млн
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Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Этот современный пентхаус с 2 спальнями расположен в популярном универсальном районе Като-Па…
$324,982
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Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 1/1
Эти просторные апартаменты пентхауса предлагают 112 м² готового к заселению жилого пространс…
$952,977
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Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
Роскошные, большие пентхаусы, расположенные в большинстве центральных районов Пафоса, которы…
$713,581
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Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Этаж 3/3
3 BEDROOM APARTMENT - Просторная роскошь для современной средиземноморской жизни Введение Эт…
$1,08 млн
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Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 1/1
Резиденция, построенная в знаменитом парке цветов в центре Пафоса. Парк площадью 32000 м2 бу…
$629,489
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Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 293 м²
Этаж 293
Проект расположен в районе Като Пафос – оживленная курортная зона на берегу залива. В пешей …
$1,27 млн
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Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 4/4
Продается: обратите внимание на этот современный пентхаус, который в настоящее время строитс…
$582,861
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Параметры недвижимости в муниципалитете Пафос, Кипр

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