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Пентхаусы в Лакатамии, Кипр

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2 объекта найдено
Пентхаус в Лакатамия, Кипр
Пентхаус
Лакатамия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2/2
Внедрение современной жилой застройки в желательном районе Лакатамия, Никосия. Этот проект в…
$152,853
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Пентхаус в Лакатамия, Кипр
Пентхаус
Лакатамия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 2/2
Внедрение современной жилой застройки в желательном районе Лакатамия, Никосия. Этот проект в…
$224,185
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
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