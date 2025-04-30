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Пентхаусы в Героскипу, Кипр

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9 объектов найдено
Пентхаус в Героскипу, Кипр
Пентхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Добро пожаловать в новый проект, где современная жизнь встречает удобство в отличном месте. …
$364,410
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Пентхаус в Героскипу, Кипр
Пентхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Добро пожаловать в новый проект, где современная жизнь встречает удобство в отличном месте. …
$565,347
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Пентхаус в Героскипу, Кипр
Пентхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Добро пожаловать в новый проект, где современная жизнь встречает удобство в отличном месте. …
$480,204
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Пентхаус в Героскипу, Кипр
Пентхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 3
Новый жилой проект, который предлагает роскошные и энергоэффективные апартаменты категории «…
$368,076
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Пентхаус в Героскипу, Кипр
Пентхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Апартаменты в Нижнем Героскипу, Кипр, предлагают роскошное средиземноморское жилье с совреме…
$493,963
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Пентхаус в Героскипу, Кипр
Пентхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Этаж 3
Современный жилой комплекс в прайм-локации Этот новый жилой проект переопределяет современн…
$1,16 млн
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Пентхаус в Героскипу, Кипр
Пентхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Добро пожаловать в новый проект, где современная жизнь встречает удобство в отличном месте. …
$668,653
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Пентхаус в Героскипу, Кипр
Пентхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 2/2
Современные апартаменты с панорамным полом Виды в бутик-разработке Этот исключительный бути…
$317,866
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Пентхаус в Героскипу, Кипр
Пентхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1
Апартаменты в Нижнем Героскипу, Кипр, предлагают роскошное средиземноморское жилье с совреме…
$400,659
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