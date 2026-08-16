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Пентхаусы в Chloraka, Кипр

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4 объекта найдено
Пентхаус в Chloraka, Кипр
Пентхаус
Chloraka, Кипр
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Fantastic Top floor 2 bedroom 2 bathroom apartment in popular Eden complex with a walking di…
$330,891
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Пентхаус в Chloraka, Кипр
Пентхаус
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Продается: Этот потрясающий пентхаус по проекту предлагает просторную внутреннюю площадь 128…
$670,872
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Пентхаус в Chloraka, Кипр
Пентхаус
Chloraka, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Роскошные апартаменты и виллы в сообществе Gated Hilltop - Хлорака, Пафос Откройте для себя …
$455,550
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Пентхаус в Chloraka, Кипр
Пентхаус
Chloraka, Кипр
Количество спален 2
Площадь 204 м²
Amirrien Apartments это современный жилой комплекс в престижном районе Кипра. Апартаменты пр…
$854,371
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