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Пентхаусы в Арадиппу, Кипр

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56 объектов найдено
Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/3
Это изысканный жилой проект, расположенный в самом сердце Вергины, Ларнака, всего в 4 минута…
$197,585
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 3/3
Проект расположен в центре Ларнаки рядом с крупнейшим торговым центром города. Качественные …
$378,705
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 3/3
Расположенная в процветающем жилом секторе Арадиппу, связанном с ярким ядром Ларнаки, эта ре…
$296,378
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 3/3
Проект расположен в центре Ларнаки рядом с крупнейшим торговым центром города. Качественные …
$356,751
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 3/3
Блок этой резиденции D' - новый жилой проект в Арадиппу. Проект расположен в очень эксклюзив…
$274,424
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Пентхаус 3 комнаты в Арадиппу, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
Новая малоэтажная резиденция в престижном районе Арадипу, Кипр Предлагаются квартиры с балк…
$234,064
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Этаж 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$363,996
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Edge Development
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Этот эксклюзивный проект, расположенный в обширной и спокойной обстановке, гарантирует мир, …
$395,961
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 3/3
Расположенный в районе Арадиппу в Ларнаке, недалеко от Ливадии, этот новый проект предлагает…
$296,378
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 2
Этот эксклюзивный проект, расположенный в обширной и спокойной обстановке, гарантирует мир, …
$185,536
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 83 м²
Этаж 3/3
Проект расположен в районе Арадиппу в элитном жилом районе. Рядом находится Национальный ле…
$306,257
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 2/2
• 2 спальные апартаменты • Современный дизайн • Энергоэффективность сертификат • Видеоинтерк…
$312,843
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этот эксклюзивный проект, расположенный в обширной и спокойной обстановке, гарантирует мир, …
$522,668
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 3/3
2 Спальни квартиры. Рядом со всеми аменитами. 3-этажное здание с минимальным дизайном, высок…
$395,170
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этот эксклюзивный проект, расположенный в обширной и спокойной обстановке, гарантирует мир, …
$472,890
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Этаж 3/3
Вскоре в Ларнаке стартует новый проект! Это жилой дом из 9 роскошных апартаментов, расположе…
$246,981
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 4/4
Новый комплекс в центре Ларнаки. Комплекс имеет 2 блока и общий бассейн. Качественные матери…
$450,055
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 3
Этот эксклюзивный проект, расположенный в обширной и спокойной обстановке, гарантирует мир, …
$190,061
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/3
Это изысканный жилой проект, расположенный в самом сердце Вергины, Ларнака, всего в 4 минута…
$186,608
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этот эксклюзивный проект, расположенный в обширной и спокойной обстановке, гарантирует мир, …
$385,630
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 4
Этот эксклюзивный проект, расположенный в обширной и спокойной обстановке, гарантирует мир, …
$281,698
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 4/4
Новый комплекс в центре Ларнаки. Комплекс имеет 2 блока и общий бассейн. Качественные матери…
$526,894
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 4
Новый комплекс в центре Ларнаки. Комплекс имеет 2 блока и общий бассейн. Качественные матери…
$526,894
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этот эксклюзивный проект, расположенный в обширной и спокойной обстановке, гарантирует мир, …
$204,768
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 3/3
Удобно расположенные на границах Ларнаки и Арадиппу, с легким доступом к школам, магазинам, …
$340,285
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1
Этот эксклюзивный проект, расположенный в обширной и спокойной обстановке, гарантирует мир, …
$181,011
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этот эксклюзивный проект, расположенный в обширной и спокойной обстановке, гарантирует мир, …
$415,759
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Этаж 3/3
Это современный жилой проект, состоящий из 9 просторных и современных апартаментов и пентхау…
$329,308
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Этаж 6
Этот эксклюзивный проект, расположенный в обширной и спокойной обстановке, гарантирует мир, …
$735,356
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/3
Этот роскошный жилой блок квартир состоит из 9 резиденций, трех 1-спальных квартир и шести 2…
$186,608
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