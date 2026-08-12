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Пентхаусы с видом на горы на Кипре

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муниципалитет Пафос
58
муниципалитет Ларнака
131
муниципалитет Лимасол
193
Гермасойя
118
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6 объектов найдено
Пентхаус 5 комнат в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 5 комнат
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Этаж 3/3
Представляем роскошную, недавно построенную квартиру с пентхаусом на 3 спальни, расположенну…
Цена по запросу
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Пентхаус 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 6
Элитная малоэтажная резиденция в Лимассоле, Кипр Предлагаются апартаменты премиум класса: …
$754,206
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 109 м²
Количество этажей 4
Новая малоэтажная резиденция с бассейном рядом с портом Лимассола, Кипр Предлагаются апарта…
$717,283
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Пентхаус 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 3/3
🇷🇺 Апартаменты 302 — Просторная квартира с 3 спальнями и панорамной террасой на крыше 3 с…
$1,15 млн
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Этаж 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$343,196
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Этаж 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$363,996
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Параметры недвижимости на Кипре

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