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Пентхаусы с видом на горы на Кипре
Кипр
29
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Муниципалитет Germasogeia
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Пафос
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21 объект найдено
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Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Chloraka, Кипр
4
178 м²
3
Новая закрытая резиденция с бассейном и панорамным видом на море, Хлорака, Кипр Предлагаютс…
€620,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
4
144 м²
3
Закрытая резиденция с бассейном в 500 метрах от пляжа, Пафос, Кипр Предлагаются апартаменты…
€650,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
136 м²
6
Элитная малоэтажная резиденция в Лимассоле, Кипр Предлагаются апартаменты премиум класса: …
€725,000
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кипр, Кипр
2
1
102 м²
2/2
Представляем Вашему вниманию эксклюзивный вариант роскошного жилья с панорамным видом на мор…
€189,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кипр, Кипр
5
3
334 м²
13/13
Ощутите роскошь жизни у моря с нашим новым комплексом в живописном и экологически чистом рай…
€1,47 млн
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кипр, Кипр
3
2
135 м²
2
Лучшая инвестиция в недвижимость у Средиземного моря!!! Предлагаем Вам непревзойденную ро…
€176,357
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Кипр, Кипр
4
1
182 м²
12/12
Ощутите роскошь жизни у моря с нашим новым комплексом в живописном и экологически чистом рай…
€1,53 млн
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнака, Кипр
3
1
145 м²
9
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
€411,352
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
102 м²
2/2
€120,100
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Kalograia, Турецкая Республика Северного Кипра
2
128 м²
2
Апартаменты с 1 и 2 спальнями на берегу моря в пригороде на Северном Кипре, Эсентепе Регион…
€192,715
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3
3
145 м²
7/8
RECAİOĞLU APT 16, который является новейшим жилым проектом семьи Recaioğlu Group, имеет само…
€212,101
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
182 м²
€294,090
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с домофоном, с мебелью
Agios Georgios, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
90 м²
€82,104
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
70 м²
€58,727
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
€131,138
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
100 м²
€108,274
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с террасой, с видом на горы, с ванной
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
120 м²
€150,523
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
130 м²
€108,274
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
100 м²
€142,541
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
2
2
70 м²
€85,525
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с домофоном, с лифтом
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
270 м²
€205,145
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