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Пентхаусы в Ypsonas Municipality, Кипр

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10 объектов найдено
Пентхаус в Ypsonas Municipality, Кипр
Пентхаус
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2/2
Этот проект представляет собой современный двухэтажный жилой дом, расположенный в Ипсонасе, …
$271,739
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Пентхаус в Ypsonas Municipality, Кипр
Пентхаус
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 5
Этот предстоящий жилой комплекс предлагает современный и роскошный жилой опыт, предназначенн…
$328,351
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Пентхаус в Ypsonas Municipality, Кипр
Пентхаус
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Этаж 3/3
Резиденция предназначена для предоставления просторных, функциональных и революционных апарт…
$407,609
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Пентхаус в Ypsonas Municipality, Кипр
Пентхаус
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 3/3
Этот минималистский проект, расположенный в Ипсонасе, состоит из шести 2-спальных апартамент…
$407,609
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Пентхаус в Ypsonas Municipality, Кипр
Пентхаус
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 1/2
Роскошная жизнь Устойчиво спроектированные роскошные объекты в самом перспективном районе за…
$384,964
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Пентхаус в Ypsonas Municipality, Кипр
Пентхаус
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Этаж 3/3
Резиденция предназначена для предоставления просторных, функциональных и революционных апарт…
$413,270
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Пентхаус в Ypsonas Municipality, Кипр
Пентхаус
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Этаж 1/2
Роскошная жизнь Устойчиво спроектированные роскошные объекты в самом перспективном районе за…
$452,899
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Пентхаус в Ypsonas Municipality, Кипр
Пентхаус
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 5
Этот предстоящий жилой комплекс предлагает современный и роскошный жилой опыт, предназначенн…
$367,980
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Пентхаус в Ypsonas Municipality, Кипр
Пентхаус
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 2/2
Этот проект представляет собой современный двухэтажный жилой дом, расположенный в Ипсонасе, …
$367,980
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Пентхаус в Ypsonas Municipality, Кипр
Пентхаус
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 3/3
Наш новый проект удобно расположен в Ипсонасе и состоит из 9 хорошо продуманных, просторных …
$317,029
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