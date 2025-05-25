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Пентхаусы в Trachoni Municipality, Кипр

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4 объекта найдено
Пентхаус в Trachoni Municipality, Кипр
Пентхаус
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 4/4
Он окружен акрами зеленых полей, предлагая жителям лучшее из обоих миров - сельскую местност…
$534,420
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Пентхаус в Trachoni Municipality, Кипр
Пентхаус
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 4/4
Он окружен акрами зеленых полей, предлагая жителям лучшее из обоих миров - сельскую местност…
$495,924
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Пентхаус в Trachoni Municipality, Кипр
Пентхаус
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 4/4
Он окружен акрами зеленых полей, предлагая жителям лучшее из обоих миров - сельскую местност…
$678,216
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MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Trachoni Municipality, Кипр
Пентхаус
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 4/4
Он окружен акрами зеленых полей, предлагая жителям лучшее из обоих миров - сельскую местност…
$668,025
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Параметры недвижимости в Trachoni Municipality, Кипр

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