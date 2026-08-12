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Пентхаусы у моря на Кипре

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муниципалитет Пафос
58
муниципалитет Ларнака
131
муниципалитет Лимасол
193
Гермасойя
118
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18 объектов найдено
Пентхаус 5 комнат в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 5 комнат
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Этаж 3/3
Представляем роскошную, недавно построенную квартиру с пентхаусом на 3 спальни, расположенну…
Цена по запросу
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Пентхаус 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Этаж 4/4
The Penthouse is located in one of the greatest areas in Limassol - Neapolis district. The d…
$848,302
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 117 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция с живописным видом недалеко от моря и центра Лимассола, Кипр П…
$655,379
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LDV InvestLDV Invest
Пентхаус 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 6
Элитная малоэтажная резиденция в Лимассоле, Кипр Предлагаются апартаменты премиум класса: …
$754,206
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Пентхаус 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 2/2
C202 – 2 спальни | 2 ванные комнаты | 79 м² внутренняя + 19 м² крытая веранда | Общая крытая…
$518,520
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Пентхаус 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 6
Элитная резиденция с бассейном и панорамным видом в 80 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр Предл…
$780,213
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 109 м²
Количество этажей 4
Новая малоэтажная резиденция с бассейном рядом с портом Лимассола, Кипр Предлагаются апарта…
$717,283
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Пентхаус 6 комнат в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 6 комнат
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 108 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с парковкой рядом с пляжем, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты с парко…
$842,856
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Пентхаус 6 комнат в район Ларнака, Кипр
Пентхаус 6 комнат
район Ларнака, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Этаж 3/4
Роскошный пентхаус с 3 спальнями в Breeze Residence, Block A, Livadia, Ларнака, Кипр. Вне пл…
$465,254
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Пентхаус 6 комнат в район Ларнака, Кипр
Пентхаус 6 комнат
район Ларнака, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 241 м²
Этаж 3/4
Роскошный пентхаус с 3 спальнями в Breeze Residence, Block B, Livadia, Ларнака, Кипр. Вне пл…
$431,211
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Пентхаус 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 299 м²
Этаж 13/13
3-Спальный пентхаус с видом на море Пентхаус располагается в современном районе Муттайяка…
$2,78 млн
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Пентхаус 3 комнаты в район Ларнака, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
район Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 3/4
Испытайте просторную и безопасную прибрежную жизнь в этой красиво спроектированной двухкомна…
$323,408
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Пентхаус 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 2/2
D202 – 2 спальни | 2 ванные комнаты | 78 м² внутренняя + 19.5 м² крытая веранда | Общая крыт…
$530,042
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Пентхаус 5 комнат в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 5 комнат
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 193 м²
Количество этажей 4
Закрытая резиденция с зелеными зонами и парковкой в центре Лимассола, Кипр Предлагаются про…
$1,71 млн
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Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 247 м²
Этаж 8/8
This upcoming residential project offers a modern and luxurious living experience, designed …
$1,56 млн
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Пентхаус 5 комнат в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 5 комнат
Гермасойя, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 302 м²
Количество этажей 5
Новая малоэтажная резиденция с бассейном и парковкой в 300 метрах от пляжа, Лимассол, Кипр …
$1,66 млн
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 102 м²
Количество этажей 5
Современная закрытая резиденция с зеленой зоной, Лимассол, Кипр Предлагаются светлые кварти…
$1,04 млн
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 93 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с бассейном и видом на море в 200 метрах от пляжа, Лимассол, Кипр Предл…
$755,321
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Параметры недвижимости на Кипре

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с видом на горы
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