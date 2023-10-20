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Пентхаусы в Сообщество Хлорака, Кипр

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Chloraka, Кипр
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Площадь 178 м²
Количество этажей 3
Новая закрытая резиденция с бассейном и панорамным видом на море, Хлорака, Кипр Предлагаютс…
€620,000

Параметры недвижимости в Сообщество Хлорака, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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