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Пентхаусы в Никосии, Кипр

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11 объектов найдено
Пентхаус в Никосия, Кипр
Пентхаус
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
Этаж 2/2
Этот новый проект, расположенный в одном из самых красивых районов Никосии, Плати Агланциас,…
$415,815
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Пентхаус в Никосия, Кипр
Пентхаус
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 2/2
Откройте для себя этот эксклюзивный новый проект, расположенный в популярном районе Македони…
$260,417
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Пентхаус в Никосия, Кипр
Пентхаус
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 2/2
Откройте для себя этот эксклюзивный новый проект, расположенный в популярном районе Македони…
$317,029
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Пентхаус в Строволос, Кипр
Пентхаус
Строволос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2/2
Этот новый жилой проект расположен в самом сердце Архангелоса, Строволоса, одного из самых ж…
$271,739
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Пентхаус в Лация, Кипр
Пентхаус
Лация, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/3
Новый комплекс в Лации с легким доступом к автомагистрали и центру города, недалеко от аптек…
$164,176
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Пентхаус в Никосия, Кипр
Пентхаус
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 168 м²
Этаж 3/3
Проект, расположенный в шумном пригороде Энгоми, основное расположение проекта недалеко от ц…
$680,480
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Пентхаус в Лация, Кипр
Пентхаус
Лация, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/3
Новый комплекс в Лации с легким доступом к автомагистрали и центру города, недалеко от аптек…
$150,589
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Пентхаус в Никосия, Кипр
Пентхаус
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 2/2
Откройте для себя этот эксклюзивный новый проект, расположенный в популярном районе Македони…
$300,045
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Пентхаус в Лакатамия, Кипр
Пентхаус
Лакатамия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 2/2
Внедрение современной жилой застройки в желательном районе Лакатамия, Никосия. Этот проект в…
$224,185
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Пентхаус в Строволос, Кипр
Пентхаус
Строволос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж -172/3
Представляем новую современную резиденцию, расположенную в оживленном районе Строволос, Нико…
$267,210
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Пентхаус в Лакатамия, Кипр
Пентхаус
Лакатамия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2/2
Внедрение современной жилой застройки в желательном районе Лакатамия, Никосия. Этот проект в…
$152,853
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Параметры недвижимости в Никосии, Кипр

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