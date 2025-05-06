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Пентхаусы в Aglangia, Кипр

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1 объект найдено
Пентхаус в Никосия, Кипр
Пентхаус
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
Этаж 2/2
Этот новый проект, расположенный в одном из самых красивых районов Никосии, Плати Агланциас,…
$464,221
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Параметры недвижимости в Aglangia, Кипр

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