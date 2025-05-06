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Пентхаусы в Oroklini, Кипр

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2 объекта найдено
Пентхаус в Oroklini, Кипр
Пентхаус
Oroklini, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/3
Мирная вершина холма с панорамными видами в Ороклини, Ларнака Внедрение уникальной жилой ко…
$260,417
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Пентхаус в Oroklini, Кипр
Пентхаус
Oroklini, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 3/3
Мирная вершина холма с панорамными видами в Ороклини, Ларнака Внедрение уникальной жилой ко…
$305,707
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
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