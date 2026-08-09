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Пентхаусы в муниципалитете Ларнака, Кипр

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287 объектов найдено
Пентхаус в район Ларнака, Кипр
Пентхаус
район Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 3
Расположенный в тихом жилом районе Ливадии, Ларнака, этот современный двухкомнатный пентхаус…
$362,425
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Этаж 2
Современная двухкомнатная квартира с кабинетом и большой Верандой - Арадиппу, Ларнака Распо…
$325,211
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Пентхаус в район Ларнака, Кипр
Пентхаус
район Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 3/3
Современная жизнь в тихом прибрежном районе Элегантная 2-комнатная квартира с большой Веран…
$393,738
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Площадь 127 м²
В очень востребованном районе Ларнаки-Арадиппу реализуется новый жилой проект, состоящий из …
$319,074
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Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 87 м²
Объявление о продаже двухкомнатного пентхауса с террасой на крыше. Ваш дом рядом с парком …
$531,209
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Пентхаус в район Ларнака, Кипр
Пентхаус
район Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Площадь 97 м²
Этот современный и роскошный проект будет расположен в престижном жилом районе Ливадии, пред…
$354,526
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Пентхаус в Oroklini, Кипр
Пентхаус
Oroklini, Кипр
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Этот современный жилой комплекс расположен в Ороклини, Ларнака, всего в 2 километрах от пляж…
$248,168
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Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Площадь 99 м²
Это уникальный проект многоквартирного дома на продажу, расположенного в Ларнаке. Этот стиль…
$380,799
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Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 102 м²
Этаж 7/8
Предлагается трехкомнатная квартира, расположенная на седьмом этаже. Этот проект с потрясаю…
$1,20 млн
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Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Этаж 4/5
Этот исключительный пентхаус с 2 спальнями в Цакильеро, Ларнака предлагает 161 кв.м общей жи…
$348,441
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 4
Апартаменты с 2 спальнями - гибкие дома для повседневной жизни Двухкомнатные апартаменты пре…
$458,780
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Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 5/5
Современные апартаменты с 1 и 2 спальнями в роскошном комплексе в Лимассоле Эти изысканно с…
$508,723
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Пентхаус в район Ларнака, Кипр
Пентхаус
район Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Высококлассный жилой проект, предлагающий эксклюзивное сообщество и современные удобства. Он…
$354,526
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Пентхаус в район Ларнака, Кипр
Пентхаус
район Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 4/4
Пентхаус с 2 спальнями предлагает щедрые интерьеры и универсальный макет, который идеально а…
$365,058
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Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Площадь 134 м²
Испытайте идеальное сочетание элегантности и удобства в этой потрясающей роскошной квартире,…
$413,614
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Этаж 3
Современная жизнь в Арадиппу, Ларнака Этот современный жилой проект расположен в привилегиро…
$272,945
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Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 4
Современный пентхаус с 2 спальнями на 4 этаже современного жилого комплекса в Дросии, Ларнак…
$435,754
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Элегантный пентхаус с высококачественной отделкой, частной парковкой и выделенным хранилищем…
$360,435
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 3/3
2-комнатная квартира – комфортная и гибкая жизнь Двухкомнатная квартира, предназначенная для…
$313,597
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Пентхаус в Пила, Кипр
Пентхаус
Пила, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/2
Идеальное место Проект расположен в быстро развивающемся районе Ларнаки недалеко от шоссе 17…
$209,064
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Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Площадь 160 м²
Современное, современное здание с 10 эксклюзивными апартаментами. Пентхаусы - это дуплексные…
$389,979
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Пентхаус в район Ларнака, Кипр
Пентхаус
район Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 2/2
Этот исключительный пентхаус с 2 спальнями в Ливадии, Ларнака предлагает 158 кв.м общей жило…
$371,670
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Пентхаус в Oroklini, Кипр
Пентхаус
Oroklini, Кипр
Количество спален 2
Площадь 149 м²
Этот современный жилой комплекс в Ороклини, Ларнака, имеет ряд апартаментов с одной-тремя сп…
$342,709
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Пентхаус в район Ларнака, Кипр
Пентхаус
район Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Площадь 72 м²
Современный жилой комплекс, расположенный в быстро развивающемся и востребованном районе Лар…
$279,096
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Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 м²
Этаж 5/5
Исключительный новый пентхаус с 3 спальнями на продажу в самом сердце Ларнаки, в востребован…
$629,128
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 3
Совершенно новый пентхаус с 1 спальней, блок 303 на 3-м этаже современного жилого дома в Ара…
$232,294
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Пентхаус в район Ларнака, Кипр
Пентхаус
район Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Этаж 4
Этот двухкомнатный пентхаус в новой застройке в Ливадии, одном из самых перспективных и быст…
$370,762
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Элегантная квартира с высококачественной отделкой, частной парковкой и выделенным хранилищем…
$295,438
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Этаж 3/3
Апартаменты с 2 спальнями Двухкомнатные квартиры, предназначенные для небольших семей или пр…
$307,789
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Пентхаус в Перволия, Кипр
Пентхаус
Перволия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Двухкомнатная квартира-пентхаус с просторной верандой в Перволии Расположенная в тихом жило…
$187,890
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Параметры недвижимости в муниципалитете Ларнака, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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