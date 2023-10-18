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Пентхаусы в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр

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2 объекта найдено
Пентхаус 1 спальня с парковкой, с кладовой, с Pool в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Пентхаус 1 спальня с парковкой, с кладовой, с Pool
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Комплекс находится в привилегированном районе Колумбии, в самом сердце Лимассола, и может по…
€225,000
Пентхаус 1 спальня с Pool, с terrassa, с trenajer в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Пентхаус 1 спальня с Pool, с terrassa, с trenajer
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Это жилое здание в спокойном районе Колумбия в Лимасоле, недалеко от основных дорожных артер…
€400,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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