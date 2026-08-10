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Пентхаусы в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

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92 объекта найдено
Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 3/3
Современные 1- и 2-комнатные апартаменты в Агиос Атанасиос, Лимассол Откройте для себя новы…
$495,327
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Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Этаж 4/4
Продается: просторный пентхаус в стадии строительства в престижном районе Айос Афанасиос, пр…
$1,26 млн
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Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 254 м²
Здание расположено недалеко от всех удобств и на небольшом расстоянии от центра города Лимас…
$1,10 млн
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Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 4/4
2-комнатный пентхаус — Агиос Атанасиос, Лимассол Этот роскошный пентхаус с 2 спальнями пред…
$581,199
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Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Этаж 3
Потрясающий новый пентхаус с 3 спальнями в Pietra Residence, современный бутик-разработчик в…
$774,870
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Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Этаж 3/3
Продается: Просторный современный пентхаус находится в стадии строительства в востребованном…
$1,01 млн
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Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
Этаж 3
Представляем элегантный двухуровневый пентхаус в престижном районе Агиос Атанасиос в Лимассо…
$999,804
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Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Этаж 4/4
Пентхаус с тремя спальнями, расположенный в районе Агиос Атанасиос Лимассола, в современном …
$1,51 млн
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Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 219 м²
Этаж 3/3
Элегантная 3-комнатная квартира в тихом жилом районе Эта просторная 3-комнатная квартира со…
$629,574
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Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
Этаж 3/3
Проект представляет собой совершенно новую недвижимость, которая состоит из 5 элитных кварти…
$749,147
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Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Этаж 3/3
Роскошные 2-комнатные апартаменты в Агиос Атанасиос, Лимассол Детали собственности * Типы …
$503,660
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Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 314 м²
Этаж 3
Стильный апартамент Жизнь у моря - Линопетра, Лимассол Эта красиво оформленная квартира рас…
$1,74 млн
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Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Этаж 3
Продажа 2-спального пентхауса с садом на крыше и частным бассейном. Расположенный в городско…
$580,734
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Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 261 м²
Этаж 4
Этот роскошный пентхаус с 3 спальнями в Агиос Атанасиос, Лимассол, предлагает исключительное…
$807,221
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Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Этаж 3/3
Трехкомнатный пентхаус с частным бассейном и террасой на крыше - Ultimate City Retreat в Лин…
$1,86 млн
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Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/3
Двухкомнатный пентхаус - повышенная жизнь с обширным внешним пространством Этот элегантный …
$1,12 млн
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Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Расположенный в востребованном районе Агиос Атанасиос в Лимассоле, этот современный трехэтаж…
$413,614
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Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новый пентхаус с видом на море для продажи в престижном районе Колумбия, очень близко ко все…
$1,07 млн
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Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Этаж 3/3
Продается: Просторный современный пентхаус в стадии строительства в районе Айос Афанасиос, с…
$1,12 млн
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Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Площадь 389 м²
Этаж 389
Discover a new standard of urban living in our modern gated community located in the heart o…
$1,48 млн
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Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Продается: потрясающий пентхаус с садом на крыше, расположенный в районе Линопетра. В собств…
$778,184
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Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Количество этажей 4
3-комнатная квартира Спальни в этой квартире предназначены для семей или покупателей, которы…
$943,455
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Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 242 м²
Этаж 3/3
Этот 3-х спальный пентхаус расположен в Агиос Атанасиос, Лимассол, всего в 5 минутах от межд…
$871,101
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Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 3
Этот просторный 2-комнатный пентхаус обеспечивает высокий уровень современной жизни в тихом …
$516,853
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Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 3/3
Апартаменты с 3 спальнями - Элегантная городская жизнь в Айос Атанасиос, Лимассол Общее опис…
$1,09 млн
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Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Этот проект просто впечатляющий. С 12 квартирами, великолепным дизайном и фасадом площадью 3…
$401,796
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Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 271 м²
Этаж 3/3
Престижная новая разработка, расположенная в оживленном районе Колумбии Лимассола. Это экскл…
$1,48 млн
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Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 5/5
Ощутите прибрежный образ жизни в его лучшем проявлении, всего в нескольких шагах от моря. Бу…
$1,76 млн
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Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Этаж 5
Прекрасный пентхаус с 3 спальнями в Лимассоле, Кипр, в районе Неаполиса, расположенный недал…
$728,142
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Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 3/3
Продается современный пентхаус на этапе строительства в одном из самых востребованных районо…
$511,752
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Параметры недвижимости в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

с террасой
Недорогая
Элитная
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