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Пентхаусы в Муниципалитет Germasogeia, Кипр

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4 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Площадь 136 м²
Количество этажей 6
Элитная малоэтажная резиденция в Лимассоле, Кипр Предлагаются апартаменты премиум класса: …
€725,000
Пентхаус 4 спальни с видом на море, с террасой, с видом на город в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Пентхаус 4 спальни с видом на море, с террасой, с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Площадь 302 м²
Количество этажей 5
Новая малоэтажная резиденция с бассейном и парковкой в 300 метрах от пляжа, Лимассол, Кипр …
€1,60 млн
Пентхаус 3 спальни с property features coming soon в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Пентхаус 3 спальни с property features coming soon
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Характеристики недвижимости: Элегантно спроектированный пентхаус с 3 спальнями общей площадь…
€1,10 млн
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с Pool, с trenajer в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с Pool, с trenajer
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 3
Площадь 259 м²
Роскошный 3-спальный пентхаус в престижном комплексе, расположенном в районе Папас города Ли…
€1,20 млн
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