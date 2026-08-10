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Пентхаусы в Гермасойе, Кипр

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119 объектов найдено
Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 234 м²
Этаж 3
Совершенно новая квартира в пентхаусе с 3+1 спальней, расположенная в закрытом комплексе с с…
$867,749
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Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 222 м²
Этаж 3
Пентхаус с 3 спальнями (Flat 301) на 3-м этаже The Blue View в Панорее, Гермасогия, Лимассол…
$725,712
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Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 282 м²
Этаж 4/4
2-комнатный пентхаус - Лимассол Эта роскошная 2-комнатная квартира является частью бутиково…
$1,24 млн
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Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Этаж 2/3
2 Спальня Квартира - Современный комфорт с возвышенными видами Введение Эта элегантная 2-ком…
$696,881
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Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 2/2
Этот новый проект расположен на возвышенности, в окружении красивых пейзажей и с панорамными…
$856,805
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Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 4/4
Трехкомнатный пентхаус с бассейном на крыше и близостью к морю - Гермасогия, Лимассол Этот …
$2,21 млн
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Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Площадь 305 м²
Этаж 305
Роскошный 4-спальный пентхаус в престижном комплексе, расположенном в районе Гермасоя города…
$1,54 млн
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Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 4/4
Продается современный пентхаус по проекту в престижном районе Потамос Гермасойя. Общая площа…
$1,29 млн
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Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 328 м²
Этаж 5/5
3 Спальня Резиденция – Премиум семья, проживающая в курортном стиле Резиденция с 3 спальнями…
$1,89 млн
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Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 288 м²
Этаж 4/4
3 Спальня Резиденция – Премиум семья, проживающая в курортном стиле Резиденция с 3 спальнями…
$1,59 млн
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Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Этаж 3/3
Продается: Современный пентхаус по проекту в востребованном районе Гермасойя, завершение стр…
$1,52 млн
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Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Район: он расположен недалеко от центра Лимассола в районе PAPAS. Это спокойный и престижный…
$2,63 млн
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Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Этаж 4/4
Расположенный в очень желательном районе Potamos Germasogeia, этот бутик-жилой комплекс пред…
$1,31 млн
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Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 4/4
Продается: современный пентхаус на стадии строительства в популярном районе Гермасойя. Эта н…
$1,02 млн
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Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 357 м²
Этаж 4/4
3-комнатный пентхаус - Лимассол Эта роскошная 3-комнатная квартира является частью бутиково…
$1,65 млн
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Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 4/4
Продается: Современный пентхаус, в настоящее время находится на стадии строительства, с тщат…
$1,26 млн
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Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Этаж 2/2
3 спальни апартаменты - Просторная современная жизнь с панорамными окрестностями Введение Эт…
$853,679
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Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Этаж 4/4
Стильные двухкомнатные апартаменты в комплексе Gated недалеко от побережья Лимассола Эта про…
$928,013
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Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 2/3
2 Спальня Квартира - Современный комфорт с возвышенными видами Введение Эта элегантная 2-ком…
$679,459
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Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 3/3
3-комнатная квартира - Potamos Germasogeias, Лимассол Эта элегантная 3-комнатная квартира р…
$1,44 млн
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Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 344 м²
Этаж 344
Роскошный комплекс в центре Лимассола, в престижном и тихом районе туристической зоны, в 500…
$3,05 млн
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Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Площадь 267 м²
Наслаждайтесь лучшим из обоих миров с безмятежной деревенской жизнью и быстрым доступом к яр…
$534,276
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Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 369 м²
Этаж 4/4
3 BEDROOM APARTMENT - Повышенная жизнь с величественной горой и городом Виды Введение Эта ис…
$1,56 млн
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Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 293 м²
Этаж 5
Этот 4-комнатный пентхаус сочетает в себе современный дизайн с практическим комфортом. Жилая…
$1,22 млн
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Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 242 м²
Этаж 2/3
3-комнатная квартира - Potamos Germasogeias, Лимассол Эта элегантная 3-комнатная квартира р…
$1,43 млн
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Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 136 м²
Этаж 4/4
Расположенные в двух шагах от лазурных вод Средиземного моря, недалеко от главной туристичес…
$822,320
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Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 2/2
Продается: современный пентхаус, находящийся на стадии строительства, в популярном районе Ге…
$700,412
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Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Испытайте вершину современной жизни в этом изысканном пентхаусе с 3 спальнями, построенном в…
$802,704
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Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Этаж 2/3
2 Спальня Квартира - Современный комфорт с возвышенными видами Введение Эта элегантная 2-ком…
$691,074
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Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
Этаж 4/4
Расположенный в очень желательном районе Potamos Germasogeia, этот бутик-жилой комплекс пред…
$1,43 млн
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