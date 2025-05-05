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Пентхаусы в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

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4 объекта найдено
Пентхаус в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Пентхаус
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Количество этажей 6
Этот комплекс расположен в самой очаровательной и зеленой части Лимассола. Проживание в тако…
$1,59 млн
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Пентхаус в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Пентхаус
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Этаж 5/5
Новый проект в Лимассоле. Лимассол, Агиос Тихонас, в 250 м от пляжа - иконическая архитектур…
$1,51 млн
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Пентхаус в Агиос Тихонас, Кипр
Пентхаус
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Этаж 2/2
Проект тихий склон холма на восточной стороне Лимассола. Его главное расположение на возвыш…
$4,09 млн
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Пентхаус в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Пентхаус
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Этаж 9/9
Эти эксклюзивные резиденции предоставляют широкий спектр высококачественных удобств. Такие к…
$2,47 млн
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Параметры недвижимости в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

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