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Пентхаусы в Сообщество Муттаякас, Кипр

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1 объект найдено
Пентхаус 4 спальни с террасой, с садом, с детской площадкой в Сообщество Муттаякас, Кипр
Пентхаус 4 спальни с террасой, с садом, с детской площадкой
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 5
Площадь 171 м²
Количество этажей 17
Резиденция с садом в 100 метрах от моря, Мутайяка, Кипр Резиденция располагает ухоженным са…
€3,00 млн

Параметры недвижимости в Сообщество Муттаякас, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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