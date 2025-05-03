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Квартиры с садом в Хорватии

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40
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22 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Opcina Marina, Хорватия
Квартира 2 спальни
Opcina Marina, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Новая квартира в исключительном месте, 100 м от моря, сад, S1 Мы продаем новую квартиру S…
$259,622
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Nekretnine Larus
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продаем квартиру S1 на первом этаже нового дома с собственным бассейном, в 250 метрах от мор…
$351,271
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Nekretnine Larus
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Квартира 2 спальни в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Особая возможность! Продается только две квартиры с прекрасным видом на море и залив Умаг, …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продаем квартиру S2 в новом доме на высоком первом этаже, в 250 метрах от моря и пляжа, Окру…
$241,304
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Квартира 1 спальня в Умаг, Хорватия
Квартира 1 спальня
Умаг, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Роскошная недвижимость Фаркаш продает новые апартаменты в окрестностях Умага. Квартира явля…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 333 м²
Роскошные апартаменты S1 на первом этаже, частный бассейн Продаем роскошную квартиру S1 н…
$495,892
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Квартира 2 спальни в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Особая возможность! Продается только две квартиры с прекрасным видом на море и залив Умаг, …
Цена по запросу
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Пентхаус в Seget Donji, Хорватия
Пентхаус
Seget Donji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Продается пентхаус S9 на четвертом этаже жилого дома, в 100 метрах от моря и пляжа, Сегет До…
$837,008
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Квартира 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Эксклюзивная распродажа !!!! Мы продаем квартиру в Skipper Residence. Квартира относится …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/3
Мы продаем роскошную меблированную квартиру-пентхаус на третьем этаже в Округе Горни, остров…
$366,191
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Квартира 1 спальня в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 1 спальня
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Мы выступаем посредниками при продаже квартиры S2 с садом на первом этаже нового здания в Ок…
$176,171
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Квартира 4 спальни в Умаг, Хорватия
Квартира 4 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 264 м²
Красиво оформленный дом с квартирами 3 на продажу, в 250 м от пляжей и в 250 м от теннисного…
Цена по запросу
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Квартира 8 спален в Город Ровинь, Хорватия
Квартира 8 спален
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
Живописный очаровательный город Ровинь, расположенный на западном побережье полуострова Истр…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продается квартира S3 на первом этаже здания, Округ Горни, остров Чиово. Квартира располо…
$217,880
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Квартира 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Продается красивая 2-х этажная квартира с открытым видом на море, Словению и Италию. Квартир…
Цена по запросу
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Квартира 6 спален в Basanija, Хорватия
Квартира 6 спален
Basanija, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 342 м²
This beautiful house is located only 400 meters from the sea and the beach, close to shops, …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Zambratija, Хорватия
Квартира 2 спальни
Zambratija, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Продается уникальная квартира, полностью оборудованная в здании с апартаментами 8 и общим ба…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Трогир, Хорватия
Квартира 3 спальни
Трогир, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/3
Роскошные апартаменты на первом этаже, вид, 2 парковочных места, общий бассейн Мы продаем…
$416,115
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/2
Продается квартира S4 на первом этаже здания, Округ Горни, остров Чиово. Квартира располо…
$295,562
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Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
Продаем квартиру S2 на первом этаже с садом, лифтом, бассейном, в исключительном месте в 100…
$408,042
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Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 1
Продаем квартиру на первом этаже дома с собственным бассейном, в 300 метрах от моря и пляжа,…
$380,589
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Пентхаус в Трогир, Хорватия
Пентхаус
Трогир, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3/3
Роскошный двухуровневый пентхаус на втором этаже, большая терраса, 2 парковочных места, общи…
$728,202
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Типы недвижимости в Хорватии

пентхаусы
однокомнатные
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трехкомнатные
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