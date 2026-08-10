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Квартиры в Цриквеница, Хорватия

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20 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Цриквеница, Хорватия
Квартира 1 спальня
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 14 м²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$107,589
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Квартира 1 спальня в Цриквеница, Хорватия
Квартира 1 спальня
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$175,461
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Квартира 1 спальня в Цриквеница, Хорватия
Квартира 1 спальня
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$176,680
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 спальни в Цриквеница, Хорватия
Квартира 2 спальни
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 2
Площадь 63 м²
ID CODE: 139-166
$365,865
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 3 спальни в Цриквеница, Хорватия
Квартира 3 спальни
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
ID CODE: 139-207
$734,341
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Квартира 1 спальня в Цриквеница, Хорватия
Квартира 1 спальня
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 16 м²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$119,725
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Квартира 2 спальни в Цриквеница, Хорватия
Квартира 2 спальни
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
$322,418
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Квартира 1 спальня в Цриквеница, Хорватия
Квартира 1 спальня
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$221,972
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Квартира 2 спальни в Цриквеница, Хорватия
Квартира 2 спальни
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 33 м²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$256,449
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Квартира 1 спальня в Цриквеница, Хорватия
Квартира 1 спальня
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
$141,780
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Квартира 1 спальня в Цриквеница, Хорватия
Квартира 1 спальня
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 18 м²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$137,367
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Квартира 2 спальни в Цриквеница, Хорватия
Квартира 2 спальни
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
$346,798
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Квартира 1 спальня в Цриквеница, Хорватия
Квартира 1 спальня
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 18 м²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$134,396
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Квартира 1 спальня в Цриквеница, Хорватия
Квартира 1 спальня
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$189,842
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Квартира 1 спальня в Цриквеница, Хорватия
Квартира 1 спальня
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$160,389
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Квартира 2 спальни в Цриквеница, Хорватия
Квартира 2 спальни
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
$357,591
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Квартира 1 спальня в Цриквеница, Хорватия
Квартира 1 спальня
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$148,860
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Квартира 1 спальня в Цриквеница, Хорватия
Квартира 1 спальня
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$205,936
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Квартира 2 спальни в Цриквеница, Хорватия
Квартира 2 спальни
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
$340,004
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Квартира 2 комнаты в Цриквеница, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Цриквеница, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/2
Apartment with Panoramic Sea View, 61.80 sqm, Selce In Selce, repeatedly acclaimed as the be…
$337,682
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