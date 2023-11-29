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Квартиры в Цриквеница, Хорватия

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5 объектов найдено
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка в Selce, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Selce, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 1
NOVI VINODOLSKI - a beautiful apartment in a great location We can boast that we are media…
€239,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Kotor, Хорватия
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Kotor, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
CRIKVENICA - luxurious, two-story apartment 3 bedrooms + living room in a residential villa …
€680,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка в Dramalj, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Dramalj, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
CRIKVENICA - Comfortable apartment with a nice garden in a good location. The apartment cons…
€450,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Цриквеница, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
CRIKVENICA - Apartment 2 bedrooms + bedroom We offer an apartment in Crikvenica in a nice …
€285,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты с террасой, с Ownership document, с Expansion possibility в Dramalj, Хорватия
Квартира 3 комнаты с террасой, с Ownership document, с Expansion possibility
Dramalj, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Новое строительство в Драмале ( Качжак ), 2-й ряд к морю, большая терраса и сад Проект Kačja…
€701,406
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