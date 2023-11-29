Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Жилая
  4. Grad Dubrovnik
  5. Квартиры

Квартиры в Grad Dubrovnik, Хорватия

Квартира В архив
Очистить
5 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Grad Dubrovnik, Хорватия
Квартира 3 спальни
Grad Dubrovnik, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
€235,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Grad Dubrovnik, Хорватия
Квартира 1 спальня
Grad Dubrovnik, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€170,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Grad Dubrovnik, Хорватия
Квартира 2 спальни
Grad Dubrovnik, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€202,000
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Дубровник, Хорватия
Квартира 5 комнат
Дубровник, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Дубровник, Горица - первая линия от моря Красивая, уютная пятикомнатная квартира 178 м2 на …
€830,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с Spalni в Дубровник, Хорватия
Квартира 2 спальни с Spalni
Дубровник, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Расположение: Дубровник, Плоче Спальни: 2 Ванные комнаты: 2 Сауна комната: 1 Внутреннее прос…
€1,15 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Grad Dubrovnik, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти