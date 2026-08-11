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Квартиры в Дубровнике, Хорватия

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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Дубровник, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Дубровник, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
www.biliskov.com ID 15103 Лапад – Привлекательная квартира с видом на море Прекрасная, прос…
$842,033
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Квартира 2 комнаты в Дубровник, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Дубровник, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
www.biliskov.com ID 15105 Лапад – Привлекательная квартира Прекрасная, просторная трехкомна…
$715,152
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Квартира 2 комнаты в Дубровник, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Дубровник, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 2/2
Apartment in an attractive location with a view of Lokrum and the Old Town, 80 m from the se…
$608,935
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Квартира 3 комнаты в Дубровник, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Дубровник, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 62 м²
Дубровник, Лапад, три квартиры-студии общей площадью 62 м2, расположенные на первом этаже зд…
$657,478
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Квартира 2 комнаты в Дубровник, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Дубровник, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2/2
I29350 Gruž
$326,610
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Параметры недвижимости в Дубровнике, Хорватия

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