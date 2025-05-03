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Квартиры с террасой в Хорватии

Дубровник
5
Сплит
30
Grad Zadar
40
Grad Makarska
78
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330 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Новиград, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Новиград, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the ground floor with a garden in an exclusive new building …
$611,841
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Квартира 4 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Макарска, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 116 м²
Этаж 2/2
Makarska, 3BDR LUXURY PENTHOUSE NEAR BEACH in 3 units building, top location – under constr…
$501,265
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Квартира 2 комнаты в Нин, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment B1 In the peaceful par…
$420,718
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Квартира в Шибеник, Хорватия
Квартира
Шибеник, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/4
Studio apartment with a share in commercial space in the heart of the old town, Šibenik, Th…
$90,178
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Квартира 2 комнаты в Вир, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Вир, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 142 м²
Этаж 1/1
Two-bedroom apartment, second row to the sea, island Vir, 71m2 net floor area Newly built on…
$321,075
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Квартира 4 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
I28699 Pantovčak
$631,079
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Povljana, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Municipality of Povljana, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/2
Two-room apartment with terrace, sea view, swimming pool, 96 m2, Povljana On the ground floo…
$286,753
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Квартира 3 комнаты в Город Ровинь, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Ровинь, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Modern new residential complex in Gripole, Building B4, apartment A, Rovinj The Gripole proj…
$500,987
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Квартира 3 комнаты в Город Ровинь, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Ровинь, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Современный новый жилой комплекс в Гриполе, корпус B3, квартира A, Ровинь Проект Gripole - э…
$469,433
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Квартира 4 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/2
I26590 Kitani
$319,967
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Квартира 2 комнаты в Lucko, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Lucko, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 8/8
I27940 Prilaz Vladislava Brajkovića
$165,963
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Квартира 2 комнаты в Opcina Tribunj, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Opcina Tribunj, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 1/2
Two-bedroom apartment in a new building with sea view, Tribunj, 107.50 m2 This elegant two-b…
$470,125
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Квартира 2 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/2
I26692 Črešnjevec
$177,069
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Квартира 3 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 2/2
I25921 Jazbina
$179,359
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Квартира 3 комнаты в Муртер, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Муртер, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 87 м²
Этаж 1/1
I26870 Jurja Dalmatinca
$409,647
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Квартира 3 комнаты в Karane, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Karane, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 135 м²
Этаж 3/3
I28782 Svetokriška
$276,678
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Квартира 2 спальни в Opcina Marina, Хорватия
Квартира 2 спальни
Opcina Marina, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Новая квартира в исключительном месте, 100 м от моря, сад, S1 Мы продаем новую квартиру S…
$259,622
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Nekretnine Larus
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Квартира 3 комнаты в община Медулин, Хорватия
Квартира 3 комнаты
община Медулин, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 2/2
Istria, Premantura, just 400 m from the beach, in a quiet part of the village for sale in th…
$229,181
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Квартира в Opcina Tribunj, Хорватия
Квартира
Opcina Tribunj, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/2
Completely renovated apartment in Tribunj, 39 m² This apartment is situated in a quiet part …
$173,823
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Квартира 3 комнаты в Водице, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Водице, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 107 м²
Количество этажей 1
Two residential units in one, Vodice, 106.96 m² In the heart of a peaceful neighborhood in V…
$243,574
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Квартира 4 комнаты в Город Ровинь, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Город Ровинь, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Modern new residential complex in Gripole, Building B1, apartment B, Rovinj The Gripole proj…
$530,327
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Квартира 3 комнаты в Kamenjak, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Kamenjak, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/2
I26454 Toplička
$178,805
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Квартира 2 комнаты в община Медулин, Хорватия
Квартира 2 комнаты
община Медулин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/1
Istria, Premantura, just 400 m from the beach, in a quiet part of the village, is selling an…
$193,752
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продаем квартиру S1 на первом этаже нового дома с собственным бассейном, в 250 метрах от мор…
$351,271
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Агентство
Nekretnine Larus
Языки общения
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Комижа, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Комижа, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 87 м²
Этаж 2/7
Комижа центр, просторная квартира 3BDR с видом на море с террасой, возможность! На втором эт…
$321,075
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Квартира 2 комнаты в Zaboric, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Zaboric, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 2
New build apartment with garden, Grebaštica, 63.49 m² This attractive apartment is located o…
$224,938
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Квартира в община Медулин, Хорватия
Квартира
община Медулин, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 2
Istria, Medulin, apartment for sale in a new building, in an excellent position, only 400 me…
$209,252
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Квартира в Grad Zadar, Хорватия
Квартира
Grad Zadar, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 2
New Construction, 1-Bedroom Apartment with Garden, 56 m², Ground Floor, Melada Vidikovac, Za…
$217,002
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Квартира 3 спальни в Seget Donji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Seget Donji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/4
Продается квартира S3 на первом этаже жилого дома, в 100 метрах от моря и пляжа, Сегет Доньи…
$336,896
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Агентство
Nekretnine Larus
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Квартира в Макарска, Хорватия
Квартира
Макарска, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$143,819
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пентхаусы
однокомнатные
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