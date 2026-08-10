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Квартиры в общине Ловран, Хорватия

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5 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Lovran, Хорватия
Квартира 3 спальни
Lovran, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 3
ID CODE: 114-1316
$444,969
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 4 комнаты в Medveja, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Medveja, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Этаж 3/3
LOVRAN – Apartment in a villa, first row to the sea This apartment with a living area of ​​1…
$664,292
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Квартира 2 комнаты в Lovran, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Lovran, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 2
LOVRAN – Новостройка высшего качества с видом на море Эта престижная квартира расположена в …
Цена по запросу
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в Lovran, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Lovran, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 2
LOVRAN – Превосходное новое здание с видом на море Эта престижная квартира расположена в нов…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Lovran, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Lovran, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
Количество этажей 3
OPATIJA, LOVRAN – Apartment first row to the sea in a historic villa on the Opatija Riviera …
$1,05 млн
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Параметры недвижимости в общине Ловран, Хорватия

с террасой
Недорогая
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