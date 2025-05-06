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Квартиры в Городе Опатии, Хорватия

трехкомнатные
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21 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Город Опатия, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Опатия, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Этаж 3/3
Центр Опатии: Отремонтированная и роскошная квартира с видом на море и парковкой Продается р…
$670,932
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Квартира 3 комнаты в Город Опатия, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Опатия, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
www.biliskov.com  ID: 14106 Опатия, центр Трехкомнатная квартира площадью 60,50 м2 на 1 эт…
$506,682
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Квартира 4 комнаты в Город Опатия, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Город Опатия, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 116 м²
www.biliskov.com  ID: 14100 Опатия, центр Роскошная четырехкомнатная квартира площадью 116…
$1,09 млн
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Квартира 2 комнаты в Город Опатия, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Город Опатия, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 59 м²
www.biliskov.com  ID: 14113 Опатия, центр Двухкомнатная квартира закрытой площадью 59,46 м…
$538,279
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Квартира 4 комнаты в Город Опатия, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Город Опатия, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
www.biliskov.com  ID: 14111 Опатия, центр Роскошный четырехкомнатный пентхаус площадью 127…
$1,68 млн
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Квартира 3 комнаты в Город Опатия, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Опатия, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 74 м²
www.biliskov.com  ID: 14114 Опатия, центр Трехкомнатная квартира закрытой площадью 73,59 м…
$675,952
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Квартира 2 комнаты в Город Опатия, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Город Опатия, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/3
Sale of an apartment in a luxurious new building in Opatija, 75 m2 We present you with an ex…
$665,621
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Квартира 3 комнаты в Город Опатия, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Опатия, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 73 м²
www.biliskov.com  ID: 14109 Опатия, центр Трехкомнатная квартира закрытой площадью 73,45 м…
$608,244
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Квартира 4 комнаты в Город Опатия, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Город Опатия, Хорватия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,15 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Город Опатия, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Город Опатия, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
www.biliskov.com  ID: 14108 Опатия, центр Двухкомнатная квартира закрытой площадью 57,63м2…
$484,112
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Квартира 3 комнаты в Город Опатия, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Опатия, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 62 м²
www.biliskov.com  ID: 14112 Опатия, центр Трехкомнатная квартира закрытой площадью 62,08м2…
$558,591
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Квартира 3 комнаты в Город Опатия, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Опатия, Хорватия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$681,876
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Город Опатия, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Город Опатия, Хорватия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Количество этажей 4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$674,400
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 комнаты в Icici, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Icici, Хорватия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Количество этажей 3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$959,197
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Icici, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Icici, Хорватия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
Количество этажей 3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,24 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира в Город Опатия, Хорватия
Квартира
Город Опатия, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/3
Sale of an apartment in a luxurious new building in Opatija, 53 m2 We present you with an ex…
$472,356
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Квартира 4 комнаты в Город Опатия, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Город Опатия, Хорватия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,50 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Город Опатия, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Город Опатия, Хорватия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Этаж 1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,12 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Город Опатия, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Город Опатия, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Apartment in Opatija for living and tourist rental, 96 m2 In Opatija, there is an apartment …
$431,790
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Квартира в Город Опатия, Хорватия
Квартира
Город Опатия, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 7
I28146 Kosićevo
$189,323
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Квартира 4 комнаты в Icici, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Icici, Хорватия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$846,350
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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