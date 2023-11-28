Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Жилая
  4. Grad Split
  5. Квартиры

Квартиры в Grad Split, Хорватия

Квартира В архив
Очистить
8 объектов найдено
Квартира 1 комната в Grad Split, Хорватия
Квартира 1 комната
Grad Split, Хорватия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Сплит, Трстеник, двухкомнатная квартира 41,5м2 на 10 этаже жилого дома с лифтом. Вся квартир…
€180,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты с Ownership document, с bus, с Train в Grad Split, Хорватия
Квартира 3 комнаты с Ownership document, с bus, с Train
Grad Split, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 5
Эксклюзивная квартира в центре Сплита – идеально подходит для жизни и работы Мы представляем…
€345,000
Оставить заявку
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Grad Split, Хорватия
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Grad Split, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
For sale a luxury apartment of 166 m2 with sea views, located on the second floor of an apar…
€1,16 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Grad Split, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Grad Split, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
For sale luxury apartment of 150 m2 with sea views, located on the second floor of a residen…
€1,05 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Grad Split, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Grad Split, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается роскошная квартира,  расположенная на исключительной локации в историческом центре…
€1,20 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Grad Split, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Grad Split, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА!!!  Продается элитная квартира, расположенная в отличном райо…
€750,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Grad Split, Хорватия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Grad Split, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Продается большая эксклюзивная квартира с видом на море, расположенная в тихом месте в очень…
€1,50 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Квартира 4 комнаты с Ownership document, с bus в Grad Split, Хорватия
Квартира 4 комнаты с Ownership document, с bus
Grad Split, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 106 м²
Этаж 1/3
Изысканная и редкая возможность 4 -комнатная квартира в центре Сплита, 105,76 м2 В центре Сп…
€485,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Grad Split, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти