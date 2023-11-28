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8 объектов найдено
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Квартира 1 комната
Grad Split, Хорватия
1
1
42 м²
Сплит, Трстеник, двухкомнатная квартира 41,5м2 на 10 этаже жилого дома с лифтом. Вся квартир…
€180,000
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Квартира 3 комнаты с Ownership document, с bus, с Train
Grad Split, Хорватия
3
1
73 м²
5
Эксклюзивная квартира в центре Сплита – идеально подходит для жизни и работы Мы представляем…
€345,000
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Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Grad Split, Хорватия
4
1
1
For sale a luxury apartment of 166 m2 with sea views, located on the second floor of an apar…
€1,16 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653
+385913233654
infoimmo.split@gmail.com
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Grad Split, Хорватия
4
1
1
For sale luxury apartment of 150 m2 with sea views, located on the second floor of a residen…
€1,05 млн
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Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653
+385913233654
infoimmo.split@gmail.com
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Grad Split, Хорватия
3
2
Продается роскошная квартира, расположенная на исключительной локации в историческом центре…
€1,20 млн
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Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653
+385913233654
infoimmo.split@gmail.com
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Grad Split, Хорватия
4
2
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА!!! Продается элитная квартира, расположенная в отличном райо…
€750,000
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Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653
+385913233654
infoimmo.split@gmail.com
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Grad Split, Хорватия
3
1
Продается большая эксклюзивная квартира с видом на море, расположенная в тихом месте в очень…
€1,50 млн
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Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653
+385913233654
infoimmo.split@gmail.com
Квартира 4 комнаты с Ownership document, с bus
Grad Split, Хорватия
4
106 м²
1/3
Изысканная и редкая возможность 4 -комнатная квартира в центре Сплита, 105,76 м2 В центре Сп…
€485,000
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Параметры недвижимости в Grad Split, Хорватия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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