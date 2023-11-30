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Квартиры в Grad Hvar, Хорватия

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4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Vira, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Vira, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
Хвар, Хвар, однокомнатная квартира на первом этаже дома площадью 43 м2 плюс веранда 14 м2.Кв…
€218,400
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Квартира 1 комната в Vira, Хорватия
Квартира 1 комната
Vira, Хорватия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Hvar, Hvar, new construction, 2 apartments with parking spaces In a smaller residential bui…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в Vira, Хорватия
Квартира 5 комнат
Vira, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Hvar, a four bedroom apartment of 124 m2 located in the immediate vicinity of the coast, in …
€365,000
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Квартира 2 комнаты в Vira, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Vira, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Хвар, мы продаем квартиру 70 м2 с лоджией 4,25 м2, парковкой 17 м2 и частью двора 7 м2, расп…
€265,000
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Параметры недвижимости в Grad Hvar, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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