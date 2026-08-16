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Квартиры в Хваре, Хорватия

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Хвар, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Хвар, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 75 м²
HVAR, Križna luka, apartment with two apartmentsFor sale is a 70m2 apartment with a loggia o…
$282,324
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Квартира 1 комната в Хвар, Хорватия
Квартира 1 комната
Хвар, Хорватия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Хвар, Хвар, новое строительство, 2 квартиры с парковочными местами В небольшом жилом доме п…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Хвар, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Хвар, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
Хвар, Хвар, однокомнатная квартира на первом этаже дома площадью 43 м2 плюс веранда 14 м2.Кв…
$251,918
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