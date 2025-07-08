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Квартиры в Задаре, Хорватия

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29 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1/3
Четырехкомнатные семейные апартаменты, 2643 евро/м², 1 этаж, 87 м², Bili brig, Задар Располо…
$254,645
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Квартира в Grad Zadar, Хорватия
Квартира
Grad Zadar, Хорватия
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
I26817 Ulica Hrvatskog sabora
$332,146
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Квартира 3 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 87 м²
Этаж 3/3
Unique Three-Bedroom Apartment, 94 m², Branimirova obala, Zadar This beautiful apartment is …
$863,580
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TekceTekce
Квартира в Grad Zadar, Хорватия
Квартира
Grad Zadar, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 2/2
New Construction, 1-Bedroom Apartment with Rooftop Terrace 64 m², Second Floor, Melada Vidik…
$249,110
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Квартира 3 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 137 м²
Этаж 2/2
I26819 Ulica Hrvatskog sabora bb
$941,081
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Квартира 4 спальни в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 4 спальни
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 4
Площадь 105 м²
Двухэтажная квартира на первом и втором этажах здания, состоящая из столовой и гостиной, кух…
$529,524
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Квартира в Grad Zadar, Хорватия
Квартира
Grad Zadar, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Количество этажей 3
Studio Apartment 21 m², Višnjik, Zadar A studio apartment with an area of 21 m² is located o…
$88,572
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Квартира 3 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 84 м²
Этаж 1
Zadar, Brodarica, 2BDR exclusive apartment, top position, near sea, parking, elevator, deliv…
$360,100
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Квартира 2 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 2/2
New Construction – Two-Bedroom Apartment with Rooftop Terrace, 96 m², Plovanija, Zadar In th…
$364,254
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Квартира в Grad Zadar, Хорватия
Квартира
Grad Zadar, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 7/8
In a well-maintained building on Bulevar in Zadar, we are selling a two-bedroom apartment wi…
$203,716
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Квартира 3 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 3/4
FOR SALE, APARTMENT, ZADAR, CLOSE TO THE CENTER – MARASKA PARK, MIROSLAVA KRLEŽE, 3 bedrooms…
$354,289
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Квартира 2 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 206 м²
Количество этажей 2
New construction, two-bedroom apartment with pool, 206 m2, Bili brig, Zadar On the ground fl…
$553,577
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Квартира 3 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 95 м²
Этаж 1
Zadar, Brodarica, 2BDR exclusive apartment, top position, sea view, parking, elevator, deliv…
$430,692
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Квартира 3 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/3
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Утилиты: Водоснабжение, Электричество, Гидротехнические сооруже…
$256,859
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Квартира 3 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Four-bedroom family apartment with a garden, 90 m2, Bili brig, Zadar On the ground floor of …
$269,038
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Квартира в Grad Zadar, Хорватия
Квартира
Grad Zadar, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 2
New Construction, 1-Bedroom Apartment with Garden, 56 m², Ground Floor, Melada Vidikovac, Za…
$217,002
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Квартира 4 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 106 м²
Количество этажей 3
Spacious apartment in Zadar 106m2, for living, renting, or business In the Zadar neighborhoo…
$321,075
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Квартира 3 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Утилиты: Водоснабжение, Электричество, Гидротехнические сооруже…
$404,183
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Квартира 3 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 95 м²
Этаж 3/3
Luxurious apartment in the center of the peninsula, 96 m2, Zadar A three-bedroom apartment i…
$596,756
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Квартира 4 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 122 м²
Количество этажей 1
Zadar, Brodarica, 3BDR superb duplex with garden, sea view, garden, parking, elevator, deliv…
$519,255
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Квартира 2 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 182 м²
Этаж 3/3
Duplex Apartment with Roof Terrace 180 m², Peninsula, Zadar This beautifully designed duplex…
$829,258
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Квартира 3 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/3
In the very center of Zadar, in a building overlooking the Donat and Forum, there is a three…
$243,574
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Квартира 2 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 1
Zadar, Brodarica, 2BDR exclusive apartment, top position, sea view, parking, elevator, deliv…
$255,173
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Квартира 2 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Количество этажей 3
Apartment in an exceptional location, tourist potential, Zadar A two-room apartment with a n…
$195,966
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Квартира в Grad Zadar, Хорватия
Квартира
Grad Zadar, Хорватия
Площадь 69 м²
Этаж 1/2
I26818 Ulica Hrvatskog sabora
$376,432
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Квартира в Grad Zadar, Хорватия
Квартира
Grad Zadar, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 4
Apartment/Business space, 35 m2, Bili brig, Zadar On the ground floor of the building there …
$105,180
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Квартира 2 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 4/5
Spacious and Fully Renovated Two-Bedroom Apartment of 90 m² in Zadar! This unfurnished apart…
$298,931
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Квартира 2 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/2
Two-room apartment, newly built, 100 m2, Bili brig, Zadar On the first floor of the building…
$398,575
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Квартира 2 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 1/2
I26820 Ulica Hrvatskog sabora bb
$487,148
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Параметры недвижимости в Задаре, Хорватия

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