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Квартиры в Opcina Okrug, Хорватия

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124 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1
Продаётся квартира S2 на первом этаже небольшого жилого дома в районе Округ Горни, остров Чи…
$399 414
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Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Мы продаем пентхаус с террасой на крыше S14 на третьем этаже в новом проекте в районе Округ …
$585 856
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Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Этаж 2
Продаётся пентхаус S9 с террасой на крыше, расположенный на втором этаже нового дома в Округ…
$581 499
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/2
Продаётся квартира S3 на первом этаже нового дома в Округе Горни, в престижном месте, в 100 …
$363 111
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новый проект в Округе Горни, 14 квартир, S1 Мы продаем 14 квартир в новом проекте в Округ…
$284 288
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Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/2
Роскошная квартира на первом этаже S2, 200 м от моря Продаем роскошную квартиру S2 на пер…
$427 392
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Продается двухкомнатная квартира S4 на первом этаже нового современного здания Okrug Gornji …
$245 413
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Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1
Продаётся квартира S1 на первом этаже с собственным бассейном в Округе Горни, остров Чиово. …
$528 636
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Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
Продаётся пентхаус S6 с террасой на крыше, расположенный на втором этаже нового дома в Округ…
$582 655
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Продаётся квартира S4 на первом этаже, в 200 метрах от моря и пляжа, в районе Округ Горни, о…
$313 525
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Квартира 1 спальня в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 1 спальня
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Продаётся несколько квартир в новом проекте в Округе Горни, остров Чиово, южная ориентация, …
$185 700
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продается квартира S2 на первом этаже, прямо у моря и пляжа, Округ Горни, остров Чиово. З…
$600 091
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Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2
Мы продаем несколько квартир в новом жилом комплексе в районе Округ Горни, остров Чиово, с ю…
$379 824
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Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1
Продаётся несколько квартир в новом проекте в Округе Горни, остров Чиово, южная ориентация, …
$379 824
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продаётся квартира S1 с большим садом на первом этаже, в 200 метрах от моря и пляжа, в район…
$371 587
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Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 333 м²
Роскошные апартаменты S1 на первом этаже, частный бассейн Продаем роскошную квартиру S1 н…
$534 240
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продается квартира S2 на первом этаже, в 100 метрах от моря и пляжа в районе Округ Горни, ос…
$350 224
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продаём квартиру S11 на втором этаже в новом жилом комплексе в районе Округ Горни. Соврем…
$295 271
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Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Мы продаем квартиру S3 на первом этаже, второй ряд к морю и пляжу, Округ Горни, остров Чиово…
$647 157
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Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продаётся пентхаус S5 на втором этаже, в 200 метрах от моря и пляжа, в районе Округ Горни, о…
$348 362
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Студия 1 спальня в Okrug Gornji, Хорватия
Студия 1 спальня
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Новый проект в Округе Горни, 14 квартир, S2 Мы продаем 14 квартир в новом проекте в Округ…
$129 272
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Продается квартира S4 на первом этаже нового дома в районе Округ Горни, в престижном месте, …
$330 029
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Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 2
Продается трехкомнатная квартира S5 на втором этаже нового современного здания Okrug Gornji,…
$414 015
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Мы продаем несколько квартир в новом проекте в Округе Горни, остров Чиово, южная ориентация,…
$284 868
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продаётся несколько квартир в новом проекте в Округе Горни. Современное и качественное стро…
$224 630
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Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается пентхаус с террасой на крыше S13 на третьем этаже в новом проекте в районе Округ Г…
$527 270
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Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продается пентхаус-квартира S8 с террасой на крыше, расположенная на третьем этаже нового зд…
$585 856
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Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3
Мы продаем несколько квартир в новом проекте в районе Округ Горни, остров Чиово, южная ориен…
$605 472
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Квартира 2 комнаты в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 2/2
Two-room apartment in an urban villa, new construction, 73.67 m2, Okrug Gornji, Čiovo In Okr…
$236 536
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Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Мы продаем роскошный пентхаус S3 на втором этаже с террасой на крыше в городской вилле Okrug…
$736 064
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Параметры недвижимости в Opcina Okrug, Хорватия

с гаражом
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с террасой
с видом на море
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