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Квартиры в Opcina Okrug, Хорватия

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11 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Čiovo Island, Okrug Gornji, furnished and equipped apartment of 80.37 m2 on the first floor …
€265,000
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Квартира 2 комнаты с террасой, с bus в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 комнаты с террасой, с bus
Okrug Gornji, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/2
Квартира с видом на море, S5, 70 м2, терраса 20 м2, Округ Горни, Чиово В совершенно спокойно…
€368,000
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Квартира 3 комнаты в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Остров Чиово, округ Горни, меблированная квартира площадью 65,31 м2 на первом этаже дома. К…
€209,000
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Квартира 1 ванная с Ownership document, с bus в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 1 ванная с Ownership document, с bus
Okrug Gornji, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Квартира с видом на море, S1, 55м2, лоджия 10м2, Округ Горни, Чиово В совершенно спокойной о…
€198,000
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Квартира 1 ванная с Ownership document, с bus в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 1 ванная с Ownership document, с bus
Okrug Gornji, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Квартира с видом на море, S2, 55м2, лоджия 10м2, Округ Горни, Чиово В совершенно спокойной о…
€198,000
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Квартира 2 комнаты в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Чиово, Округ Горни, квартира 55м2 с террасой 20м2 на высоком чердаке дома. Квартира полност…
€215,000
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Квартира 2 комнаты в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Чиово, Округ Горни, квартира 55м2 с террасой 10м2 на первом этаже дома. Квартира полностью …
€215,000
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Квартира 2 комнаты в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Чиово, Округ Горни, квартира 55м2 с террасой 10м2 на первом этаже дома. Квартира полностью …
€198,000
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Квартира 2 комнаты в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Чиово, Округ Горни, квартира 55м2 с террасой 10м2 на первом этаже дома. Квартира полностью …
€198,000
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Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Okrug Gornji, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Продается роскошный пентхаус, расположенный в строящемся доме на южной стороне острова Чиово…
€600,000
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Квартира 4 комнаты в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Trogir, Čiovo, apartment of 92,47 m2, on the third floor of a newly built building with an e…
€520,000
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Параметры недвижимости в Opcina Okrug, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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