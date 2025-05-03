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Квартиры с бассейном в Хорватии

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33 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продаем квартиру S1 на первом этаже нового дома с собственным бассейном, в 250 метрах от мор…
$351,271
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Nekretnine Larus
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Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/3
Продаем пентхаус S7 на втором этаже с террасой на крыше, Округ Горни, остров Чиово. Здани…
$482,609
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Nekretnine Larus
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Квартира 3 спальни в Seget Donji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Seget Donji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/4
Продается квартира S3 на первом этаже жилого дома, в 100 метрах от моря и пляжа, Сегет Доньи…
$336,896
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Nekretnine Larus
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Квартира 2 комнаты в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Этаж 2/1
Мы продаем пентхаус с террасой на крыше, на втором этаже нового здания в Округе Горни, в пре…
$366,191
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/2
Продаем квартиру S4 на первом этаже нового дома в Округе Горни, в отличном месте в 150 метра…
$282,490
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Квартира 2 спальни в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Особая возможность! Продается только две квартиры с прекрасным видом на море и залив Умаг, …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
SKIPER FAMILY Skipper FAMILY apartments for sale on the 2nd floor and attic of the Yellow Sk…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/2
Продается квартира S5 на первом этаже здания, Округ Горни, остров Чиово. Квартира располо…
$216,829
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Квартира 1 спальня в Умаг, Хорватия
Квартира 1 спальня
Умаг, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Роскошная недвижимость Фаркаш продает новые апартаменты в окрестностях Умага. Квартира явля…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 333 м²
Роскошные апартаменты S1 на первом этаже, частный бассейн Продаем роскошную квартиру S1 н…
$495,892
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Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/3
Мы продаем пентхаус с террасой на крыше, S8, расположенный в 250 метрах от моря и пляжа в Ок…
$521,872
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Квартира в Opcina Dezanovac, Хорватия
Квартира
Opcina Dezanovac, Хорватия
Площадь 100 м²
Эта квартира площадью 100 м2 с террасой в районе Задара представляет собой идеальное сочетан…
$360,893
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Hayat
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Квартира 1 спальня в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 1 спальня
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Эксклюзивная продажа !!!! Квартира в резиденции Skiper, классифицируется с 4 звездами. Кв…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Особая возможность! Продается только две квартиры с прекрасным видом на море и залив Умаг, …
Цена по запросу
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Пентхаус в Seget Donji, Хорватия
Пентхаус
Seget Donji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Продается пентхаус S9 на четвертом этаже жилого дома, в 100 метрах от моря и пляжа, Сегет До…
$837,008
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Квартира 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Эксклюзивная распродажа !!!! Мы продаем квартиру в Skipper Residence. Квартира относится …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
The apartment is located on the ground floor and consists of two bedrooms, two bathrooms, ha…
Цена по запросу
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Квартира в Opcina Dezanovac, Хорватия
Квартира
Opcina Dezanovac, Хорватия
Площадь 163 м²
Представляем вам уникальную квартиру с четырьмя спальнями в живописном Новалье, остров Паг. …
$284,116
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Hayat
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
Продается квартира S6 на первом этаже здания, Округ Горни, остров Чиово. Квартира располо…
$235,121
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продается квартира S3 на первом этаже здания, Округ Горни, остров Чиово. Квартира располо…
$217,880
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Квартира 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Продается красивая 2-х этажная квартира с открытым видом на море, Словению и Италию. Квартир…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/2
Мы продаем пентхаус с террасой на крыше, на втором этаже нового здания в Округе Горни, в пре…
$407,196
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Квартира 2 спальни в Zambratija, Хорватия
Квартира 2 спальни
Zambratija, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Продается уникальная квартира, полностью оборудованная в здании с апартаментами 8 и общим ба…
Цена по запросу
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Квартира в Opcina Dezanovac, Хорватия
Квартира
Opcina Dezanovac, Хорватия
Площадь 75 м²
Добро пожаловать в уютную квартиру площадью 75 м² с террасой в прекрасном районе Задара! Эта…
$319,308
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Hayat
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Квартира 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Эксклюзивная распродажа !!!  Crveni vrh, гольф, отличные рестораны, самый красивый вид ..…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Трогир, Хорватия
Квартира 3 спальни
Трогир, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/3
Роскошные апартаменты на первом этаже, вид, 2 парковочных места, общий бассейн Мы продаем…
$416,115
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Квартира в Opcina Dezanovac, Хорватия
Квартира
Opcina Dezanovac, Хорватия
Площадь 135 м²
Эта роскошная квартира площадью 135 м2 с террасой в районе Задара предоставляет полное управ…
$635,349
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Hayat
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/2
Продается квартира S4 на первом этаже здания, Округ Горни, остров Чиово. Квартира располо…
$295,562
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Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
Продаем квартиру S2 на первом этаже с садом, лифтом, бассейном, в исключительном месте в 100…
$408,042
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Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 1
Продаем квартиру на первом этаже дома с собственным бассейном, в 300 метрах от моря и пляжа,…
$380,589
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Типы недвижимости в Хорватии

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
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четырехкомнатные

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