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Квартиры в Каштеле, Хорватия

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10 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Kastel Stari, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Kastel Stari, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Каштела, Каштель Стари Комфортабельная двухкомнатная квартира в Kaštel Stari Площадь квартир…
$252,082
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Квартира 3 комнаты в Kastel Stafilic, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Kastel Stafilic, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Каштел Штафилић, трехкомнатная квартира 59,86 м2 на первом этаже, ПЕРВЫЙ РЯД ОТ МОРЯ. Состо…
$359,302
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Квартира 3 комнаты в Kastel Novi, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Kastel Novi, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Kaštel Novi, Новое жилое здание в стадии строительства Здание расположено на южной стороне …
Цена по запросу
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Квартира в Kastel Stari, Хорватия
Квартира
Kastel Stari, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Kaštel Stari, apartment for sale perfect for tourist rental, 30 m2, 100 m to the sea This sm…
$127,323
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Квартира 3 комнаты в Kastel Kambelovac, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Kastel Kambelovac, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Kaštel Kambelovac, просторный пентхаус с тремя спальнями, расположенный на втором этаже ново…
$541,804
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Квартира 3 комнаты в Kastel Novi, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Kastel Novi, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Kaštel Novi, Новое жилое здание в стадии строительства Здание расположено на южной стороне …
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Kastel Novi, Хорватия
Квартира 1 комната
Kastel Novi, Хорватия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Kaštel Novi, Новое жилое здание в стадии строительства Здание расположено на южной стороне …
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Kastel Novi, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Kastel Novi, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Kaštel Novi, Новое жилое здание в стадии строительства Здание расположено на южной стороне …
$351,317
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Квартира 2 комнаты в Kastel Sucurac, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Kastel Sucurac, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Красивая квартира в жилом доме в Kaštel Sućurac в привлекательном месте Площадь квартиры: 56…
$336,489
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Квартира 2 комнаты в Kastel Stafilic, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Kastel Stafilic, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Kaštela, Kaštel Štafilić, двухкомнатная квартира площадью 59,93 м2 на первом этаже каменного…
$169,956
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