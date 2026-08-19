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Квартиры в Паге, Хорватия

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двухкомнатные
5
Квартира Удалить
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10 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Simuni, Хорватия
Квартира 2 спальни
Simuni, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
$419,726
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Квартира 2 комнаты в Паг, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Паг, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Остров Паг, новое здание, роскошная двухкомнатная квартира площадью 46,64 м2, на первом этаж…
$409,482
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Квартира 2 комнаты в Simuni, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Simuni, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Остров Паг, новостройка, роскошная двухкомнатная квартира 94,4 м2, на втором и третьем этаже…
$634,409
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 2 комнаты в Паг, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Паг, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Остров Паг, новое здание, роскошная двухкомнатная квартира площадью 46,64 м2, на первом этаж…
$247,996
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Квартира 2 спальни в Simuni, Хорватия
Квартира 2 спальни
Simuni, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
$396,250
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Квартира 2 спальни в Simuni, Хорватия
Квартира 2 спальни
Simuni, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
$424,554
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в Паг, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Паг, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Остров Паг, новое здание, роскошная двухкомнатная квартира площадью 46,64 м2, на первом этаж…
$472,923
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Квартира 2 спальни в Simuni, Хорватия
Квартира 2 спальни
Simuni, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
$407,572
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Квартира 2 комнаты в Паг, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Паг, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/3
Квартира на набережной, первый ряд, остров Паг, 49,49 м2 В традиционном здании прямо на набе…
$184,895
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Квартира 2 спальни в Simuni, Хорватия
Квартира 2 спальни
Simuni, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
$401,911
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