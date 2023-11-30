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Квартиры в Паг, Хорватия

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10 объектов найдено
Квартира 1 комната в Паг, Хорватия
Квартира 1 комната
Паг, Хорватия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
The island of Pag, new building, luxury one bedroom apartment of 46.64 m2, on the first floo…
€210,000
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Квартира 2 комнаты в Паг, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Паг, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Остров Паг, новостройка, роскошная двухкомнатная квартира 46,64 м2, на первом этаже нового ж…
€207,000
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Квартира 2 комнаты в Паг, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Паг, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
The island of Pag, new building, luxury one bedroom apartment of 46.64 m2, on the first floo…
€215,000
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Квартира 3 комнаты в Паг, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Паг, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
The island of Pag, new building, luxury one bedroom apartment of 46.64 m2, on the first floo…
€650,000
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Квартира 2 комнаты в Паг, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Паг, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
The island of Pag, new building, luxury one bedroom apartment of 46.64 m2, on the first floo…
€355,000
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Квартира 3 комнаты в Паг, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Паг, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
The island of Pag, new building, luxury one bedroom apartment of 46.64 m2, on the first floo…
€410,000
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Квартира 2 комнаты в Паг, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Паг, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Остров Паг, новостройка, роскошная двухкомнатная квартира + галерея общей площадью 105,92 м2…
€525,000
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Квартира 2 комнаты в Паг, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Паг, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Остров Паг, новостройка, роскошная двухкомнатная квартира 94,4 м2, на втором и третьем этаже…
€550,000
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Квартира 3 комнаты в Паг, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Паг, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
The island of Pag, new building, luxury one bedroom apartment of 67 m2, on the ground floor …
€300,000
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Квартира 2 комнаты в Паг, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Паг, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
The island of Pag, new building, luxury one bedroom apartment of 46.64 m2, on the first floo…
€163,240
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