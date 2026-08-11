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Квартиры в Риеке, Хорватия

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24 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Риека, Хорватия
Квартира 2 спальни
Риека, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
ID CODE: 112-393
$295,135
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 1 спальня в Риека, Хорватия
Квартира 1 спальня
Риека, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
ID CODE: 104-903
$409,865
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 2 спальни в Риека, Хорватия
Квартира 2 спальни
Риека, Хорватия
Количество спален 2
Площадь 96 м²
ID CODE: 129-898
$580,642
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Риека, Хорватия
Квартира 2 спальни
Риека, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 48 м²
Количество этажей 4
ID CODE: 141-19
$205,802
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 1 спальня в Риека, Хорватия
Квартира 1 спальня
Риека, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
ID CODE: 137-101
$329,733
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 3 спальни в Риека, Хорватия
Квартира 3 спальни
Риека, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Код: 130-494
$487,284
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 2 спальни в Риека, Хорватия
Квартира 2 спальни
Риека, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Код: 109-393
$354,078
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 3 спальни в Риека, Хорватия
Квартира 3 спальни
Риека, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
ID CODE: 104-905
$967,737
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира в Риека, Хорватия
Квартира
Риека, Хорватия
Площадь 32 м²
ID CODE: 129-906
$158,253
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 4 спальни в Риека, Хорватия
Квартира 4 спальни
Риека, Хорватия
Количество спален 4
Площадь 82 м²
ID CODE: 139-222
$454,667
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 1 спальня в Риека, Хорватия
Квартира 1 спальня
Риека, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
ID CODE: 127-374
$187,855
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 1 спальня в Риека, Хорватия
Квартира 1 спальня
Риека, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
ID CODE: 114-1443
$235,526
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 1 спальня в Риека, Хорватия
Квартира 1 спальня
Риека, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 5
ID CODE: 136-128
$251,612
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 4 спальни в Риека, Хорватия
Квартира 4 спальни
Риека, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 4
ID CODE: 114-1237
$432,635
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 3 спальни в Риека, Хорватия
Квартира 3 спальни
Риека, Хорватия
Количество спален 3
Площадь 101 м²
ID CODE: 129-845
$215,179
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 3 спальни в Риека, Хорватия
Квартира 3 спальни
Риека, Хорватия
Количество спален 3
Площадь 86 м²
ID CODE: 135-220
$387,067
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 3 спальни в Риека, Хорватия
Квартира 3 спальни
Риека, Хорватия
Количество спален 3
Площадь 82 м²
ID CODE: 139-213
$267,715
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 2 спальни в Риека, Хорватия
Квартира 2 спальни
Риека, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 4
ID CODE: 101-248
$411,031
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 2 спальни в Риека, Хорватия
Квартира 2 спальни
Риека, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 4
ID CODE: 101-245
$416,041
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 5 спален в Риека, Хорватия
Квартира 5 спален
Риека, Хорватия
Количество спален 5
Площадь 130 м²
ID CODE: 105-829
$472,483
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 4 комнаты в Риека, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Риека, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
www.biliskov.com ID: 14638Трсат, РиекаЧетырехкомнатная квартира чистой площадью 153,20 м2 на…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в Риека, Хорватия
Квартира 5 комнат
Риека, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 159 м²
Этаж 3/3
Seven-room apartment in the center of Rijeka, 159m2 residential In the center of the city of…
$436,219
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Квартира 4 комнаты в Риека, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Риека, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
www.biliskov.com ID: 14637Трсат, РиекаЧетырехкомнатная квартира чистой площадью 162,90 м2 на…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Риека, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Риека, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 44 м²
www.biliskov.com  ID: 13882 Река, Печине Красивая меблированная квартира с террасой общей …
$173,021
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Параметры недвижимости в Риеке, Хорватия

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