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Квартиры в Макарске, Хорватия

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76 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Макарска, Хорватия
Пентхаус 3 комнаты
Макарска, Хорватия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 4/4
Hills Residence в Мака́рске — это современный жилой комплекс, который сочетает в себе архите…
$321,438
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Квартира в Макарска, Хорватия
Квартира
Макарска, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$193,068
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Квартира 2 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Макарска, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2/4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$270,229
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Макарска, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 3/4
Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living A unique project bringing a new dimension o…
$303,772
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Квартира 2 спальни в Макарска, Хорватия
Квартира 2 спальни
Макарска, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
$317,910
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Квартира 3 спальни в Макарска, Хорватия
Квартира 3 спальни
Макарска, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
$355,829
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Квартира 2 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Макарска, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/4
New construction in Makarska ⌂ apartment S32 – Third floor In one of the quieter locations i…
$242,987
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Квартира 2 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Макарска, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 69 м²
Количество этажей 4
New construction in Makarska ⌂ apartment S3 – Ground floor In one of the quieter locations i…
$237,678
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Квартира 2 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Макарска, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 4/4
Enjoy Luxury and Comfort: HILLS RESIDENCE Project in Makarska The HILLS RESIDENCE project re…
$308,577
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Квартира 2 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Макарска, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 4/4
Makarska: Your Oasis of Luxury and Elegance A unique project bringing a new dimension of lux…
$310,949
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Квартира в Макарска, Хорватия
Квартира
Макарска, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$195,693
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Квартира 3 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Макарска, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 2/4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$417,757
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Квартира в Макарска, Хорватия
Квартира
Макарска, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 4/4
Makarska: Your Oasis of Luxury and Elegance A unique project bringing a new dimension of lux…
$244,034
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Квартира 2 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Макарска, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 4/4
Makarska: Your Oasis of Luxury and Elegance A unique project bringing a new dimension of lux…
$308,996
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Квартира в Макарска, Хорватия
Квартира
Макарска, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3/4
Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living A unique project bringing a new dimension o…
$200,688
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Квартира 2 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Макарска, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 2/4
New construction in Makarska ⌂ apartment S19 – Second floor In one of the quieter locations …
$293,219
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Квартира 2 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Макарска, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
ЗАКАЗЧИК НЕ ПЛАТИТ КОМИССИЮ БРОКЕРУ! Роскошный жилой дом в стадии строительства, с открытым…
$312,279
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Квартира 3 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Макарска, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 4/4
Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living A unique project bringing a new dimension o…
$464,174
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Квартира 2 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Макарска, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$338,105
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Квартира 2 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Макарска, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$313,776
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Квартира 2 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Макарска, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 4
New construction in Makarska ⌂ apartment S5 – Ground floor In one of the quieter locations i…
$222,405
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Квартира в Макарска, Хорватия
Квартира
Макарска, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3/4
Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living A unique project bringing a new dimension o…
$198,623
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Квартира в Макарска, Хорватия
Квартира
Макарска, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 4/4
Makarska: Your Oasis of Luxury and Elegance A unique project bringing a new dimension of lux…
$210,988
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Квартира в Макарска, Хорватия
Квартира
Макарска, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 2/4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$191,763
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Квартира в Макарска, Хорватия
Квартира
Макарска, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/4
New construction in Makarska ⌂ apartment S25 – Second floor In one of the quieter locations …
$201,679
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Квартира в Макарска, Хорватия
Квартира
Макарска, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3/4
Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living A unique project bringing a new dimension o…
$208,355
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Квартира в Макарска, Хорватия
Квартира
Макарска, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$143,819
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Квартира в Макарска, Хорватия
Квартира
Макарска, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 2/4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$199,683
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Квартира 2 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Макарска, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 4/4
Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living A unique project bringing a new dimension o…
$395,807
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Квартира 3 спальни в Макарска, Хорватия
Квартира 3 спальни
Макарска, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
$365,239
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