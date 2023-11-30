Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Жилая
  4. Grad Zapresic
  5. Квартиры

Квартиры в Grad Zapresic, Хорватия

Квартира В архив
Очистить
5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты с Ownership document, с bus, с Train в Grad Zapresic, Хорватия
Квартира 3 комнаты с Ownership document, с bus, с Train
Grad Zapresic, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2/2
I26836 Tržna
€175,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Запрешич, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Запрешич, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
www.biliskov.com  ID: 13475 Запрешич Комфортабельная двухкомнатная квартира в центре Запре…
€115,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты с балконом, с Ownership document, с bus в Grad Zapresic, Хорватия
Квартира 2 комнаты с балконом, с Ownership document, с bus
Grad Zapresic, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/4
I26206 Анте Старчевичя
€125,590
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты с Ownership document, с bus, с Train в Grad Zapresic, Хорватия
Квартира 2 комнаты с Ownership document, с bus, с Train
Grad Zapresic, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/3
I25915 Драге Кодрмана
€115,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты с Ownership document, с bus в Grad Zapresic, Хорватия
Квартира 4 комнаты с Ownership document, с bus
Grad Zapresic, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 123 м²
Количество этажей 1
I25545 Каламирова
€270,600
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Grad Zapresic, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти